Le vendeur Amazon Packable licencie des employés et commence à liquider

Il y a environ un an, le détaillant en ligne Packable se préparait à entrer en bourse par le biais d’une société d’acquisition à vocation spéciale. Alors que le marché des SPAC s’est évaporé et que l’économie s’effondre, Packable licencie du personnel et se prépare à liquider, selon des documents internes examinés par CNBC.

Packable est la société mère de Pharmapacks, un vendeur en ligne de produits de santé, de soins personnels et de beauté. Pharmapacks a été fondée en 2010 en tant que pharmacie physique unique dans le Bronx, à New York, avant de se tourner vers Internet et d’établir une grande maison sur Amazon.

En septembre dernier, Pharmapacks était le premier vendeur d’Amazon aux États-Unis, bien qu’il se classe désormais cinquième parmi les meilleurs vendeurs du site à l’échelle nationale, selon le cabinet d’études Impulsion du marché.

Packable a déclaré lundi dans un avis aux employés qu’il licenciait 138 personnes, soit environ 20% de son personnel, les 372 employés restants devant être licenciés lorsque “les responsabilités individuelles de liquidation sont terminées”. La note a été signée par Leanna Bautista, directrice des ressources humaines de l’entreprise.

Packable n’a pas réussi à obtenir un nouveau financement qui lui aurait permis de rester en activité, indique l’avis.

“Nous avons recherché avec diligence des options de financement internes et externes, mais nous n’avons finalement pas réussi”, a déclaré la société. “Étant donné que l’entreprise n’a pas d’alternative de financement viable, nous sommes maintenant obligés de cesser nos activités, de liquider toute garantie restante et de fermer l’entreprise, y compris l’établissement dont vous dépendez.”

Packable a déjà obtenu des financements d’investisseurs de premier plan, notamment Groupe Carlyle, Fidelity et Lugard Road Capital. En plus d’Amazon, la société vend des produits sur des marchés gérés par Walmart, eBay et Target.

En 2020, Amazon était de loin le plus grand canal de Packable, représentant 80 % des ventes, selon une présentation aux investisseurs. Le marché tiers d’Amazon est devenu la pièce maîtresse de son activité dominante de commerce électronique, car il représente désormais plus de la moitié des ventes au détail en ligne. En raison de la portée mondiale d’Amazon et de sa clientèle massive, de nombreux détaillants comptent sur l’entreprise pour la majorité, et dans certains cas l’intégralité, de leur activité.

L’année dernière de Packable a été semée d’embûches. Après avoir annoncé en septembre son intention de fusionner avec une SPAC – Highland Transcend Partners I Corp. – dans le cadre d’un accord valorisant la société à 1,55 milliard de dollars, le marché a commencé à se retourner et les investisseurs ont perdu leur appétit pour les SPAC.

En mars, compressible annulé l’affaire de rendre la société publique, invoquant des “conditions de marché défavorables”, quelques jours seulement avant la réunion prévue des actionnaires de Highland Transcend. Le PDG de Packable, Andrew Vagenas, a discrètement démissionné en avril et a été remplacé par Daniel Myers, selon le site internet de l’entreprise. Myers, un ancien responsable de la chaîne d’approvisionnement chez Mondelez, était nommé au conseil d’administration de Packable l’année dernière. Vagenas siège toujours au conseil d’administration de la société, selon son LinkedIn.

Pas un seul SPAC n’a été émis en juillet car ce qui restait du marché s’est complètement asséché, selon les calculs de CNBC des données de SPAC Research. Un boom en 2020 et 2021 a créé plus de 600 SPAC à la recherche de cibles.

Pour Packable, la disparition du capital a représenté un tournant dramatique pour une entreprise qui a explosé après le début de la pandémie de Covid-19. Avec les consommateurs coincés à la maison, les dépenses en ligne ont bondi et les investisseurs ont afflué dans l’espace.

Les revenus ont ralenti l’année dernière par rapport à une croissance à deux chiffres en 2020 alors que l’entreprise avait du mal à surmonter les contraintes de la chaîne d’approvisionnement, ce qui “a entraîné d’importantes ruptures de stock, des retards de commande et des retards dans l’intégration de nouveaux clients”, selon une présentation aux investisseurs.

Cependant, l’entreprise a encore pu se développer au début de 2022. En février, Packable a dit son revenu quotidien moyen en janvier est passé à environ 1,6 million de dollars, contre 1,5 million de dollars au quatrième trimestre de 2021.

Les représentants de Packable n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

REGARDEZ: Qu’est-ce qui se cache derrière le battage médiatique dans l’espace des agrégateurs Amazon