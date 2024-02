Le vélo peut réduire le risque de cancer de la prostate de 35 %, selon une nouvelle étude

UN nouvelle étude a découvert que les hommes peuvent réduire considérablement leurs risques de développer un cancer de la prostate en faisant davantage de vélo, de jogging et de natation.

Les hommes qui ont amélioré leur condition physique de 3 % en un an ont 35 % moins de risques de développer un cancer de la prostate que les hommes qui ont laissé leur condition physique diminuer.

Les résultats ont incité les chercheurs à encourager les hommes à améliorer leur condition cardiorespiratoire. Les chercheurs ont déclaré que les résultats « mettent en évidence le rôle important d’aider le grand public à améliorer sa capacité cardiorespiratoire ou à atteindre des niveaux de condition physique modérés ».

La co-auteure de l’étude, le Dr Kate Bolam, a déclaré qu’au vu des résultats, les hommes devraient “penser aux activités que vous jugez agréables et qui augmentent votre fréquence cardiaque et que vous pourriez ajouter à votre routine hebdomadaire”.

L’étude, publiée le 30 janvier dans le Journal britannique de médecine du sporta été réalisée par l’École suédoise des sciences du sport et de la santé et a utilisé les données de 57 652 hommes.

Pour chacun, les chercheurs ont analysé les résultats d’au moins deux tests de condition cardiorespiratoire, leur niveau d’activité physique, leur taille, leur indice de masse corporelle (IMC), leur mode de vie et leur état de santé perçu. Les mesures annuelles de la condition cardiorespiratoire ont été exprimées par la quantité d’oxygène utilisée par le corps lors d’un exercice aussi intense que possible.

Au cours d’une période de suivi moyenne de sept ans, 592 hommes ont reçu un diagnostic de cancer de la prostate et 46 sont décédés des suites de la maladie.

Les chercheurs ont observé que ceux dont la forme physique avait augmenté de 3 % par an étaient 35 % moins susceptibles de développer la maladie, même s’ils n’étaient pas moins susceptibles d’en mourir s’ils la développaient.

Il s’agit de la première recherche concluante établissant un lien entre l’exercice physique et un risque réduit de cancer de la prostate. En fait, des rapports antérieurs avaient révélé un risque légèrement accru de cancer de la prostate chez les hommes ayant une meilleure forme cardiovasculaire.

Comme nous l’avons expliqué dans notre guide sur la santé sexuelle des hommes et le cyclisme, les scientifiques pensent désormais que cela est dû au fait que les cyclistes sont plus susceptibles de subir un dépistage du cancer, ce qui signifie que le taux de diagnostic est artificiellement plus élevé.

Lors de la publication de la nouvelle étude, Simon Grieveson, directeur adjoint de la recherche à Cancer de la prostate au Royaume-Unia déclaré : « Il s’agit d’une recherche intéressante qui s’ajoute aux études précédentes montrant des liens possibles entre l’exercice et une moindre probabilité de développer un cancer de la prostate.

« Rester régulièrement en forme et avoir une alimentation équilibrée sont bons pour la santé et le bien-être général de tout homme. Cependant, nous ne savons pas avec certitude si l’activité physique peut réduire le risque de contracter ou de mourir d’un cancer de la prostate.

Matt Lambert, responsable de l’information et de la promotion de la santé au World Cancer Research Fund, a déclaré : « Il est bien connu qu’avoir un niveau plus élevé de forme cardiorespiratoire est important pour notre santé et notre longévité, mais cela peut également protéger contre certaines maladies.

“Cette étude perspicace ajoute aux preuves sur la façon dont les facteurs de risque tels que la condition physique peuvent jouer un rôle dans la réduction du risque de cancer de la prostate chez les hommes.”

