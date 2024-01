Le vélo peut aider à réduire le risque de cancer de la prostate, suggère une nouvelle étude

Le vélo pourrait aider les hommes à réduire de plus d’un tiers leur risque de cancer de la prostate, suggère une nouvelle étude.

C’est la conclusion d’une nouvelle recherche menée par l’École suédoise des sciences du sport et de la santé à Stockholm et publiée dans le Journal britannique de médecine du sportqui rapporte qu’une amélioration de la condition cardiovasculaire de 3 pour cent en un an était liée à une réduction du risque (jusqu’à 35 pour cent) de développer un cancer de la prostate, ce qui suggère que des activités telles que le vélo, la natation ou la course peuvent réduire le risque de développer un cancer de la prostate. la maladie.

En analysant les données de 57 652 hommes, y compris les niveaux d’activité physique, la taille et l’IMC (indice de masse corporelle), ainsi que les facteurs liés au mode de vie, la santé perçue et les résultats d’au moins deux tests de condition cardiorespiratoire, les chercheurs ont classé les hommes en groupes selon qu’ils étaient ou non. leur condition cardiorespiratoire annuelle (déterminée par la quantité d’oxygène utilisée lors d’un exercice aussi intense que possible) a augmenté de 3 pour cent, a diminué de 3 pour cent ou est restée stable chaque année.

Notamment, au cours d’une période de suivi de sept ans, les chercheurs ont découvert que 592 participants avaient reçu un diagnostic de cancer de la prostate (un pour cent) et que 46 en étaient décédés (0,08 pour cent), tandis que ceux qui avaient amélioré leur condition physique de 3 pour cent par an 35. pour cent moins susceptibles de développer un cancer que ceux dont la condition physique a diminué.





Simon Grievson, directeur adjoint de la recherche à Prostate Cancer UK, a commenté : « Il s’agit d’une recherche intéressante qui s’ajoute aux études précédentes montrant des liens possibles entre l’exercice et une moindre probabilité de développer un cancer de la prostate. bon pour la santé et le bien-être général de chaque homme – cependant, nous ne savons pas avec certitude si l’activité physique peut réduire le risque de contracter ou de mourir d’un cancer de la prostate.

“Ce que nous savons, c’est que les hommes de plus de 50 ans, les hommes noirs de plus de 45 ans et les hommes ayant des antécédents familiaux de cancer de la prostate courent tous un risque plus élevé de contracter la maladie. Plus vous contractez le cancer de la prostate tôt, plus il est facile de le traiter. “

Matt Lambert, du Fonds mondial de recherche sur le cancer, a ajouté : « Il est largement connu qu’avoir un niveau plus élevé de forme cardiorespiratoire est important pour notre santé et notre longévité, mais cela peut également protéger contre certaines maladies. Cette étude approfondie vient renforcer les preuves. sur la façon dont les facteurs de risque tels que la condition physique peuvent jouer un rôle dans la réduction du risque de cancer de la prostate chez les hommes.