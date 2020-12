Alors que le besoin de distanciation sociale oblige les gouvernements du monde entier à réduire les services de transport en commun, les citadins prennent plutôt des vélos. Les ventes mondiales de vélos ont augmenté au point que même Giant, le plus grand fabricant de vélos au monde, a eu du mal à honorer les commandes.

À Manille, la montée en flèche du cyclisme est notable car les Philippines ont non seulement l’un des nombres les plus élevés d’infections à coronavirus en Asie – plus de 445000, selon une base de données du New York Times – mais aussi l’une des pires congestions urbaines de la région.

L’année dernière, un étude Selon la Banque asiatique de développement, la région métropolitaine de Manille, une zone d’environ six fois la taille de Paris, était la plus congestionnée des 24 villes qu’elle a étudiées en Asie du Sud et du Sud-Est. Agence de développement du Japon estimations que le coût du trafic pour l’économie de Manille est de plus de 72 millions de dollars, soit 3,5 milliards de pesos philippins, par jour.

La région métropolitaine de Manille a été fermée en mars dans le cadre d’un verrouillage plus large de Luzon, l’île la plus peuplée du pays, imposé par le président Rodrigo Duterte. Lorsque les commandes au domicile ont commencé à augmenter quelques mois plus tard, le transport en commun fonctionnait toujours à capacité limitée.