Le véliplanchiste Antoine Albeau détient 25 titres de champion du monde et a établi le record du monde de vitesse à trois reprises, mais il veut aller plus vite.

Le Français développe un prototype de carte avec l’entrepreneur Marc Amerigo. Connu sous le nom de Projet Zephir, il est maintenant en phase de test, qui permet à Albeau de lutter contre des vents de 70 km / h dans une soufflerie afin d’évaluer les performances de la planche.

« Cette planche n’existe pas encore. C’est un projet de trois ans. Ce sera quelque chose d’hybride. Mon travail est d’obtenir les vitesses les plus rapides sous voile », a déclaré Amerigo.

Amerigo a été le cerveau derrière le record du monde de vitesse en VTT sur neige détenu par Eric Barone – surnommé « le Baron Rouge » – qui s’élève à 227.720 km / h.

Amerigo et Albeau se sont rencontrés il y a seulement six mois. Mais depuis, le projet s’est emporté et dans les hangars IAT, une multitude de mesures sont prises, avec des simulateurs, des capteurs et des scans 3D.

« On va vraiment analyser les flux d’air qu’Antoine (Albeau) va générer avec sa voile, vraiment comprendre ce qui se passe aérodynamiquement entre Antoine et sa voile, pour essayer de l’optimiser », a ajouté Amerigo.

Après les essais en soufflerie, le premier semestre 2021 sera consacré à « la conception et la réalisation des premiers prototypes des voiles et wingsuits du futur pour Antoine et à l’amélioration des records actuels en planche à voile et windfoil », a-t-il précisé.