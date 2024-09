Le Veilguard possède l’une des meilleures fonctionnalités que j’ai jamais vues

Garde du Voile de Dragon Age BioWare

Je ne suis pas vraiment fan de Dragon Age, car je n’ai joué que quelques parties des jeux 1 et 3, et pour une raison quelconque, j’ai joué à la totalité du jeu 2 (il était court ?). J’allais probablement jouer un peu à Veilguard, mais plus j’en découvre, plus je suis impressionné. Et je suis impressionné par l’une de ses fonctionnalités en particulier.

Le style artistique épuré, pas vraiment Fortnite, a reçu beaucoup de critiques lors de sa première présentation, mais dans le contenu récent, il est plus beau et a maintenant montré un aspect du nouveau look qui est exceptionnel, sa technologie capillaireOui, la technologie capillaire.

Il s’agit aussi de OMS est d’obtenir cette technologie capillaire. Il s’agirait de votre Rook créé par le joueur, pas seulement des PNJ dans le jeu où ils ont spécifiquement effectué un travail supplémentaire sur eux. Nous avons vu de bonnes technologies capillaires dans un jeu comme Horizon Zero Dawn quand Aloy et ses longues tresses sont le point central de tout, mais pour faire fonctionner ce genre de technologie joueur Les personnages créés qui auront une grande variété de coiffures sont une toute autre chose. Cette scène n’est pas une cinématique pré-rendue, elle se déroule en fait dans le moteur de jeu lui-même.

IGN a encore plus d’exemples de ce à quoi cela ressemble en mouvement. Nous ne voyons que des femmes, mais il y aura sans doute aussi des options de cheveux longs sur les hommes pour en profiter. Et cela devrait également fonctionner pour les cheveux plus courts dans une certaine mesure.

Les cheveux ont été l’une des dernières grandes frontières du « réalisme » des jeux vidéo, car ils nécessitent beaucoup de ressources et sont donc souvent mis de côté. Même les jeux qui misent sur les graphismes de toute autre manière ne parviennent souvent pas à proposer des coiffures efficaces qui restent collées à la tête d’un personnage ou qui bougent de manière très basique. Ce n’est pas le cas ici, et c’est probablement la meilleure technologie capillaire que j’ai vue dans un jeu, même si nous ne pouvons pas nous permettre de les utiliser. sont compter des choses comme la série Horizon. Un nouveau jeu comme Stellar Blade où le personnage principal, Eve, a une longue queue de cheval à tout moment peut la faire bouger constamment, mais elle passe sans cesse à travers son corps plutôt que de réagir à celui-ci :

Une question, bien sûr, est de savoir si le rendu des cheveux est C’est un jeu qui demande tellement de ressources, est-ce que cela va affecter les performances du reste du jeu ? C’est une question à laquelle nous n’avons pas encore de réponse, ni s’il existe une option « désactiver les cheveux cools » pour augmenter les performances.

Quoi qu’il en soit, c’est l’une des avancées les plus importantes en matière de technologie capillaire que nous ayons jamais vues, et je ne suis pas très enthousiaste à l’idée de voir comment cela pourrait être appliqué dans le prochain jeu Mass Effect qui, j’imagine, utilisera quelque chose de similaire. Sans compter, vous savez, tous les aliens chauves, écailleux et à tête tentaculaire. Ooo, mais qu’en est-il de la technologie des tentacules ?

Suis-moi sur Twitter, YouTube, et Instagram.

Procurez-vous mes romans de science-fiction Série Herokiller et La trilogie des Terriens.