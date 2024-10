Le Veilguard, déclare le PDG d’EA

Le PDG d’EA, Andrew Wilson, a applaudi BioWare suite aux premières critiques positives de Dragon Age : Le Garde-Voileaffirmant que le studio a « retrouvé ses atouts » avec le nouveau RPG « en partie grâce à une concurrence limitée ».

S’adressant aux investisseurs lors de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels d’EA, le PDG Andrew Wilson a évoqué l’histoire mouvementée de BioWare avec le lancement des deux Effet de masse : Andromède et Hymnequi ont tous deux été critiqués au lancement, car de nombreux joueurs avaient l’impression que les meilleurs jours du studio en tant que fabricant de RPG fiable étaient derrière lui. Suite à la sortie de HymneWilson a déclaré qu’un « grand changement s’est produit » qui a vu « BioWare revenir réellement aux jeux de type BioWare ; nous revenons vraiment aux points forts de BioWare.

Parlant plus en détail de la question, Wilson a déclaré :

« BioWare s’est rallié à ce qui a fait de BioWare un studio et une marque préférés des fans, ainsi qu’aux types de jeux qu’ils créent : des mondes incroyablement riches, des personnages incroyablement nuancés, des histoires vraiment puissantes et convaincantes avec de la camaraderie, des amitiés et des relations, et des décisions qui important dans le contexte du gameplay. Et je pense que c’est ce retour à ce qui a rendu BioWare génial et donner au studio le temps de répondre à ce qui rend BioWare génial dans le contexte du monde de Dragon Age, c’est ce qui équivaut à Dragon Age : The Veilguard.