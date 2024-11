Le Veilguard bat des records pour EA et BioWare

Dragon Age : Le Garde-Voile est actuellement le troisième best-seller sur Steam, avec un nombre de joueurs PC simultanés de 74 989. C’est légèrement moins que son pic de 89 418 sur 24 heures – un nombre qui a battu des records pour BioWare et EA.

Dès son premier jour de vente, Dragon Age : Le Garde du Voile est devenu le lancement Steam le plus populaire de tous les temps pour BioWare, battant le pic de 59 817 joueurs de Mass Effect Édition Légendaire. Pour comprendre ces chiffres, il est important de se rappeler Dragon Age : Le Garde-Voile est un jeu multiplateforme, avec beaucoup plus de gens qui se lancent sur les consoles ainsi que sur les PC.

Basé sur des comparaisons partagées par VGC, Le garde-voile a désormais également battu des records pour EA, devenant l’un des jeux solo les plus populaires de la société. Il a atteint un sommet plus élevé que les deux Jedi de la guerre des étoiles jeux sur PC, et a maintenant dépassé Besoin de chaleur rapideégalement le pic maximum. Sur la base de ces données, il se situe juste en dessous Les Sims 4Le pic de 96 328.

Des semaines de succès critique et des années de passion accumulée par le L’âge du dragon base de fans, a augmenté Le garde-voile de manière significative, encourageant de fortes ventes et une adoption par les joueurs. En 2024, un jeu qui se vend bien au lancement commence à paraître miraculeux, car les pressions du marché et le resserrement des portefeuilles empêchent les dépenses en produits de luxe. Ce succès mérite donc d’être noté.

Le joueur compte pour Dragon Age : Le Garde-Voile fluctue rapidement en ce moment, probablement en fonction du week-end et des fuseaux horaires, mais il y a toutes les chances qu’il culmine à nouveau, à mesure que de plus en plus de joueurs reprennent le jeu, inspirés par des critiques positives.

Pour l’instant, la note Steam du jeu est majoritairement positive, avec 75,9 % d’avis positifs et 24,1 % d’avis négatifs. Les opinions reflètent une gamme de sentiments, de nombreux joueurs appréciant son histoire serrée et son travail de personnage, ainsi que ses options de personnalisation, et certains critiquant sa nature linéaire, ses choix de dialogue et son histoire simpliste. Bien sûr, certains acteurs utilisent également leur critique pour lancer des conversations de « guerre culturelle » autour du genre et de la représentation, mais ces commentaires sont minoritaires.

Dans le Hub de jeux examen, nous avons dit Dragon Age : Le Garde-Voile Cela valait bien les longues années d’attente entre les sorties de jeux. « Indépendamment des attentes élevées et d’une décennie d’héritage à respecter, Dragon Age : Le Garde-Voile j’ai l’impression que cela répond à presque toutes mes cases », a écrit le critique Steph Panecasio. « C’est amusant, c’est accrocheur, c’est culotté. Il y a des moments torrides. Il y a des monstres. C’est un jeu qui semble avoir été presque entièrement fait pour moi, et même s’il n’est peut-être pas parfait sur le plan clinique, il est profondément satisfaisant à explorer.

Quel que soit le sentiment, il est clair qu’EA et BioWare ont un coup dur, et cela Dragon Age : Le Garde-Voile continuera à battre des records pour les deux sociétés.