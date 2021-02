Le véhicule s’enfonce dans le poteau, atterrit parfaitement avant que l’airbag ne ressorte

Dans une vidéo TikTok récemment devenue virale, un véhicule est vu en train de percuter un poteau de signalisation, puis de remonter sur ses pneus en toute sécurité, juste avant que l’airbag ne sorte.

Cet incident mortel mais amusant du Wisconsin, aux États-Unis, capturé par la caméra a été partagé par le présentateur sportif George Balekji. La vidéo a instantanément recueilli beaucoup de vues et a amené les internautes à en discuter. Ils ne pouvaient s’empêcher de se demander à quel point le chapeau flottait de façon dramatique, l’airbag sauté et le public synchronisait ses halètements tout en étant témoin de ce miracle.

Un utilisateur de Twitter a écrit: «J’ai regardé cela 50 fois! C’est drôle à chaque fois! Un autre média social qui n’était pas d’humeur à le prendre à la légère, a déclaré: «Aussi tenté que je suis de faire des commentaires sociopolitiques hyperboliques. Tout ce que je vais dire, c’est que je n’ai aucune idée de comment cela s’est passé dans un parking vide et que quelqu’un devrait perdre son permis. La casquette reçoit une mention spéciale lorsque quelqu’un écrit: « S’il vous plaît, n’importe qui peut prendre la casquette et la remettre? »

Voici quelques réactions plus hilarantes:

J’ai regardé ça 50 fois! C’est drôle à chaque fois! – Albert Omega (@alberttoona) 25 février 2021

Aussi tenté que je sois de faire des commentaires sociopolitiques hyperboliques. Tout ce que je vais dire, c’est que je n’ai aucune idée de comment cela s’est passé dans un parking vide et que quelqu’un devrait perdre son permis. – Dr Faust (mes amis m’appellent Leonard) (@drfaustisdead) 24 février 2021

S’il vous plaît, n’importe qui peut ramasser le bonnet et le remettre? – Por un puto euro (@porunputoeuro) 25 février 2021

Eh bien, les vidéos TikTok arrivent souvent dans le monde des médias sociaux uniquement pour divertir ses utilisateurs au cœur. Cette vidéo a incité tout le monde à vouloir être plus prudent à propos des airbags à l’avenir. Pour ne pas oublier, le «chapeau» a juste emporté le gâteau dans tout le scénario, laissant tout le monde dans le grand écart. Aussi drôle que cela puisse paraître, on ne peut pas vraiment arrêter de réfléchir au fait que comment le véhicule à quatre roues s’est-il retrouvé exactement dans cette situation étrange et en est même sorti comme un pro.