Le véhicule et le conducteur restent dans le lac Okanagan 10 jours après l’accident

Les enquêteurs devraient fournir une mise à jour plus tard cette semaine

Laticia Watson, la chef derrière la cuisine savoureuse de Sprout Bread à Kelowna, restera dans les mémoires de ses collègues et de son mari. (Boutique de pain Sprout/Instagram)

Un véhicule et son conducteur qui se sont écrasés dans le lac Okanagan le 10 juin n’ont pas encore été récupérés de l’eau.

On pense que le véhicule a quitté Westside Road près de Trader’s Cove, la nuit précédente, s’écrasant dans le lac.

Central Okanagan Search and Rescue a pu localiser le véhicule et son conducteur dans le lac, mais la GRC de Kelowna a déclaré que les conditions de la région posaient un défi.

La récupération n’a pas pu avoir lieu en raison de la profondeur de l’eau à l’endroit où la voiture a été retrouvée et du nombre de personnel nécessaire pour récupérer la voiture et la carrosserie en toute sécurité.

Une mise à jour des enquêteurs est attendue plus tard cette semaine.

Le chauffeur a été identifié en ligne comme étant Laticia Watson, la chef du Sprout à Kelowna.

@thebrittwebster

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

accident de voitureKelownaOkanaganGRC