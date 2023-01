Le véhicule entre dans les affaires de l’Oregon tôt dimanche après-midi – Shaw Local

OREGON – Personne n’a été blessé dimanche après-midi lorsqu’un véhicule a percuté un restaurant du centre-ville après avoir été heurté par un autre véhicule à une intersection très fréquentée à proximité.

Le chef de la police de l’Oregon, Joe Brooks, a déclaré que l’accident de 12 h 50 s’était produit lorsqu’un véhicule en direction du sud sur la route 2 de l’Illinois (Fourth Street) ne s’était pas arrêté à l’intersection avec la route 64 de l’Illinois (Washington Street) et avait heurté un SUV en direction de l’ouest.

“Le conducteur en direction du sud a brûlé un feu rouge et a heurté le véhicule en direction de l’ouest, ce qui a fait perdre le contrôle à son conducteur et s’est écrasé dans le bâtiment”, a déclaré Brooks.

Après avoir été touché, le SUV a traversé le trottoir et est entré dans le côté sud de la brasserie du comté d’Ogle par sa porte de garage vitrée, brisant le verre dans une partie de la salle à manger et frappant des chaises et des tables.

Kim M. Risley, 70 ans, de Rockford, a été verbalisé pour avoir désobéi à un dispositif de contrôle de la circulation, a déclaré Brooks.

L’employée de la brasserie Katie Gatton, qui se trouvait derrière le bar lorsque l’accident s’est produit, a déclaré que le restaurant était occupé par environ 10 personnes à l’époque, mais que les clients étaient assis près du bar, à plusieurs mètres de la porte du garage qui est soulevée pendant les heures de repas d’été. .

“Heureusement, personne n’était assez près de la porte où ils auraient été heurtés par la voiture et les éclats de verre”, a déclaré Gatton. «Nous avons pu appeler le 911 et il semblait que la police et les ambulanciers étaient arrivés à peu près instantanément. Nous voulions nous assurer que le conducteur n’était pas blessé. Heureusement, ils n’ont pas été blessés et aucun client n’a été blessé.

L’impact a fait reposer une partie de la grande porte de garage sur le SUV, ce qui a incité les pompiers de l’Oregon à sécuriser la porte après que le conducteur soit sorti du véhicule.

Gatton a déclaré que l’accident s’était produit très rapidement.

«J’étais derrière le bar et je reculais en quelque sorte et certains de nos invités reculaient également pour essayer de savoir où aller aussi. Nous espérions juste que tout le monde pourrait s’en sortir et voir jusqu’où cette voiture pourrait aller. C’est un peu difficile dans ces situations, tout se passe si vite », a déclaré Gatton.

Après que le SUV ait été retiré de la salle à manger, les pompiers et l’un des propriétaires du bâtiment, Mark Gale de Wiggale Inc, de l’Oregon, ont commencé à chercher comment retirer la porte endommagée.

“Cela a pris du temps”, a déclaré le chef des pompiers de l’Oregon, Mike Knoup. “Les portes de garage sont dangereuses en raison de leurs ressorts très résistants et celle-ci était complètement hors piste. Il a fallu le démonter pièce par pièce. »

Les pompiers sont restés sur place jusqu’à 15h30

Gale a déclaré que Justin Lehman, un ami, était venu l’aider, lui et son fils Dan, à démonter la porte.

“Justin a pu enlever une partie de la torsion parce qu’il a de l’expérience avec les portes de garage. Nous avons retiré toutes les vitres et les avons retirées une par une », a déclaré Gale.

L’entreprise n’est pas ouverte le lundi et ses horaires pourraient être modifiés pendant les réparations.

“Ce sera à nouveau joli”, a déclaré Gale. « Mais cela pourrait prendre un certain temps. Nous ferons quelques réparations temporaires pour tout sécuriser.

Gale a remercié tous ceux qui ont aidé après l’accident.

“Il y avait beaucoup de gens qui sont intervenus et ont aidé … les pompiers, la police … Je suis tellement reconnaissant que personne n’ait été blessé”, a-t-il déclaré.

Un véhicule s’est écrasé dans la brasserie du comté d’Ogle au centre-ville de l’Oregon dimanche après-midi après avoir été heurté par un autre véhicule à l’intersection de l’Illinois 64 et de l’Illinois 2. Il n’y a eu aucun blessé ni conducteur ni clients à l’intérieur de l’entreprise. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Dan et Mark Gale, de l’Oregon, discutent avec les pompiers alors qu’ils examinent la grande porte de garage qui a été endommagée lorsqu’un véhicule s’est écrasé dans la brasserie du comté d’Ogle au centre-ville de l’Oregon en début d’après-midi dimanche après avoir été heurté par un autre véhicule à l’intersection de l’Illinois 64 et de l’Illinois. 2. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Katie Gatton, une employée de la brasserie du comté d’Ogle, déplace une table pendant que les pompiers découvrent comment retirer en toute sécurité la porte de garage endommagée après qu’un véhicule s’est écrasé dans l’entreprise dimanche en début d’après-midi. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Les pompiers de l’Oregon examinent un véhicule qui s’est écrasé dans la brasserie du comté d’Ogle au centre-ville de l’Oregon dimanche après-midi après avoir été heurté par un autre véhicule à l’intersection de l’Illinois 64 et de l’Illinois 2, aucune blessure n’a été signalée. (Earleen Hinton/Shaw Media)