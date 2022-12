Le véhicule électrique tout-terrain le plus badass vient d’Écosse

Le Munro Mk 1 est un véhicule tout-terrain tout électrique, conçu et construit à Glasgow, en Écosse, et construit pour supporter une vie difficile en tant que véhicule de travail dans les fermes, dans les carrières ou partout où de solides références tout-terrain ou une puissance de traction importante sont requises. Lancé cette semaine lors d’un événement presse à Édimbourg, le Mk 1 est maintenant ouvert aux précommandes avec une première série de 50 véhicules qui doivent être livrés en 2023 et avec un prix de départ de 49 995 £ (environ 61 100 $).

En personne, c’est une bête imposante, avec d’énormes roues tout-terrain, de gigantesques ressorts de suspension visibles et un corps anguleux qui ne semblerait pas déplacé dans un convoi militaire. Pourtant, je l’aime bien, et même si j’ai du mal à le garer dans mon allée à la maison, c’est un véhicule que j’aimerais beaucoup remplir de mon équipement de photographie et partir en expédition photo à travers les collines écossaises. À l’intérieur, les choses sont très spartiates, avec peu de confort moelleux et un tiret avec une petite dispersion de cadrans physiques et de commutateurs pour contrôler le chauffage. Il y a deux petits écrans pour le conducteur et pour l’infodivertissement, et il y a au moins une paire de haut-parleurs JBL enterrés dans les portes pour une bande sonore de votre journée de travail.

Andrew Lanxon/Crumpe



Mais c’est loin des intérieurs élégants, confortables et futuristes des véhicules électriques comme le Hyundai Ioniq 5 ou le Tesla Model X. Et c’est exactement le but. C’est une voiture construite pour le travail. Pour que les personnes portant des bottes de travail recouvertes de boue puissent sauter et partir, sans se soucier de ruiner les tapis de sol ou de laisser des éclaboussures de boue sur les portes. Il est conçu simplement et conçu pour être facilement réparable en cas de dommage. Les phares, par exemple, peuvent être remplacés individuellement plutôt que d’avoir à remplacer un groupe entier, comme c’est le cas avec la plupart des véhicules.

“La durée de vie d’un pick-up diesel typique dans une mine est d’environ trois à cinq ans”, a déclaré le PDG de Munro, Russ Peterson. “Le nôtre est conçu pour durer des décennies.”

L’une des choses les plus courantes à casser sur un véhicule tout-terrain, a déclaré Peterson, est le pare-brise. “Sur un Rivien, un pare-brise coûte 1 800 $. Sur le nôtre, c’est 135 £ “- environ 165 $ — ” et c’est avec le chauffage. C’est du verre plat et c’est facile à faire.”

Le Mk 1 permettra aux entreprises de décarboner leurs flottes de manière vraiment rentable, a-t-il déclaré.

Andrew Lanxon/Crumpe



Le groupe motopropulseur électrique est certainement l’élément le plus high-tech du véhicule, avec quatre moteurs alimentant les roues individuellement, avec une batterie de 82,4 kWh sous le capot. Munro dit que le modèle haut de gamme atteindra 0-62 en seulement 4,9 secondes, a une charge utile de remorquage de 1 000 kg et une autonomie totale de 186 miles. Et bien que 186 miles ne rivalisent pas avec les 300 miles ou plus d’autonomie offerts par de nombreux véhicules électriques grand public d’aujourd’hui, Munro affirme que c’est plus que suffisant pour son utilisation en tant que véhicule de travail. Il prend cependant en charge une charge rapide de 100 kW pour récupérer rapidement cette autonomie.

Les 50 premières unités doivent être livrées en 2023 avant que la société n’ouvre un centre de fabrication sur mesure dans le centre de l’Écosse – la première fabrication de véhicules à avoir lieu dans le pays depuis plus de 40 ans et promettant de créer plus de 300 emplois dans la région. Munro vise à être en mesure de produire 2 500 véhicules par an d’ici 2027.