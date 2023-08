Le véhicule électrique de l’Indonésie pousse compliqué par les préoccupations des prix, faible confiance

Le gouvernement indonésien a utilisé le salon de l’auto de Jakarta pour doubler les plans pour stimuler la production et les ventes de véhicules électriques sur le plus grand marché automobile d’Asie du Sud-Est, mais les acheteurs ne sont pas encore vendus.

La prime des prix sur les véhicules électriques (véhicules électriques), les questions sur la disponibilité des bornes de recharge et les doutes sur les nouvelles marques sont des raisons de retenir pour l’instant, ont déclaré les visiteurs du salon de l’auto à Tangerang, à la périphérie de Jakarta.

Dody Hartono, un visiteur du salon de l’auto qui prévoit d’acheter son premier EV d’ici 2024, a déclaré qu’il voulait une meilleure affaire.

« Nous devons faire intéresser les gens d’abord avec les véhicules électriques, en commençant par des prix qui devraient être 60% moins chers », a déclaré l’enfant de 54 ans.

L’Indonésie a des plans de croissance EV ambitieux alors qu’il parcourt la Thaïlande et l’Inde pour développer une industrie VE comme alternative à la Chine, le plus grand producteur mondial. Cependant, les véhicules électriques représentent actuellement moins de 1% des voitures sur ses routes.

Le gouvernement a réduit la taxe à valeur ajoutée sur les véhicules électriques à 1%, passant de 11%, portant le prix de départ de la Hyundai Ioniq 5 moins chère à moins de 45 000 $, contre plus de 51 000 $ en Indonésie.

Hartono a déclaré qu’un prix entre 10 000 $ et 13 000 $ serait plus attrayant.

Il n’y a que deux véhicules électriques vers cette gamme, Air EV Lite de Wuling et E1 de Seres Group à environ 12 300 $. La voiture à essence la moins chère en Indonésie, la Daihatsu Ayla, commence moins de 9 000 $.

Le groupe chinois Seres est le partenaire de fabrication EV de la société technologique Huawei.

En comparaison, l’un des véhicules électriques les plus vendus en Chine, le BYD Seagull, commence à un peu plus de 10 000 $, mais d’autres sociétés – et même les propres constructeurs automobiles de la Chine – ont du mal à égaler ce type de prix sur les marchés d’exportation.

Atto 3 de BYD, le VE le plus vendu en Asie du Sud-Est au premier trimestre, commence en Thaïlande à un peu plus de 31 000 $.

Hendra Pratama, 42 ans, un client achetant un EV lors du salon de l’auto a déclaré que la prime de prix en Indonésie devait être réduite pour attirer les consommateurs de revenu moyens inférieurs.

« Ce n’est pas abordable », a-t-il déclaré.

Problèmes de confiance

Toyota, son affilié Daihatsu et Honda représentent les deux tiers des ventes automobiles en Indonésie, mais ont été lents à pivoter les véhicules électriques.

Hendra Budi, 44 ans, a déclaré que Price n’était pas un problème pour lui, mais il voulait avoir plus de confiance dans les marques proposées.

« Si Toyota ou Honda lançaient un EV complet, nous serons intéressés », a-t-il déclaré.

Toyota a déclaré qu’il n’avait pas encore l’intention de construire un EV en Indonésie.

Le ministère indonésien de l’industrie a annoncé le salon de l’auto, qui a conclu dimanche, qu’il offrirait aux constructeurs automobiles deux ans de plus pour se qualifier pour les incitations de production.

L’annonce a été suivie par les engagements d’investissement de la marque chinoise Neta EV et du Mitsubishi Motors du Japon.

L’Indonésie a fixé l’objectif de produire quelque 600 000 véhicules électriques d’ici 2030. Ce serait plus de 100 fois le nombre vendu en Indonésie dans la première moitié de 2023.

Le ministre de l’économie de l’Indonésie a déclaré qu’il espérait que le salon de l’auto de Jakarta conduirait les ventes de plus de 26 000 véhicules, le numéro vendu au salon de l’auto l’année dernière.

Le dernier nombre de voitures vendues – et la part des véhicules électriques – n’était pas disponible lundi.