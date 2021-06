Le véhicule de luxe électrique Lucid Air 2021 pourrait rivaliser avec Tesla

Lucid Motors avance à toute vapeur dans sa production de voitures électroniques de luxe qui pourraient rivaliser avec Tesla.

La société a annoncé des mises à jour de son déploiement et a déclaré qu’un studio phare de New York ouvrirait cette semaine. Un studio à Chicago a ouvert le 11 juin.

Alors que la société se prépare au lancement du modèle Lucid Air 2021, une berline de taille moyenne capable de parcourir jusqu’à 517 milles avec une seule charge, Lucid Motors a déclaré avoir terminé les préproductions et dépassé les 10 000 réservations payées pour la voiture dans ses différentes versions.

La société prévoit le lancement de Lucid Air au second semestre 2021.

Lucid Motors est une société basée dans la Silicon Valley qui a développé le véhicule alimenté par batterie à la plus longue autonomie. La société a déclaré que le modèle Lucid Air Grand Touring commencera à 131 500 $ avec une autonomie de 517 milles et 800 chevaux.

À titre de comparaison, la voiture électrique à autonomie la plus longue de Tesla, la Model S Long Range Plus, parcourt 402 miles et a un prix de départ de 74 990 $ qui peut dépasser 100 000 $ selon les options.

Les véhicules électriques prolifèrent :Les constructeurs automobiles comme Tesla, GM et Mercedes misent gros sur les véhicules électriques

« Plus courant qu’avant » :Les voitures, les camions et les VUS vieillissent alors que les prix des voitures d’occasion montent en flèche

Le modèle de la base Lucid Air se vendra 69 900 $ avec une autonomie projetée de 406 milles et une puissance de 480 chevaux. Le modèle Lucid Air Touring commencera à 87 500 $ avec une autonomie de 406 milles et 620 chevaux et un modèle de performance en édition limitée, la Lucid Air Dream Edition, commencera à 161 000 $ avec une autonomie de 465 ou 503 milles, selon la taille des roues et 1 080 chevaux.

« Ce que nous avons, c’est une percée dans les voitures électriques », a déclaré Rawlinson, PDG et directeur technique de Lucid, à USA TODAY. « Lucid va changer le monde. »

Suivez la journaliste Asha Gilbert @Coastalasha. Courriel : agilbert@usatoday.com.