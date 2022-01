Le véhicule de Cori Bush est touché par des coups de feu à Saint-Louis lors d’une attaque, un membre de l’escouade soutenant le BLM dit avoir « secoué son âme »

Le véhicule de Cori Bush, membre du SQUAD, a été touché par des coups de feu à Saint-Louis lors d’une attaque qui, selon la représentante démocrate, a « ébranlé son âme ».

Des sources ont révélé au KSDK que le véhicule du représentant américain avait été percuté samedi dans la région de Saint-Louis ; cependant, l’emplacement exact reste incertain.

La voiture du représentant Cori Bush a été touchée par des coups de feu à Saint-Louis samedi Crédit : Getty Images – Getty

Cori Bush est l’un des six membres du groupe de la Chambre des représentants des États-Unis, The Squad Crédit : Alamy Live News

La source a déclaré qu’elle pensait que Bush n’était pas visé par la fusillade aléatoire.

« Comme beaucoup trop d’entre nous à Saint-Louis, la violence armée n’est que trop familière », a déclaré Bush au point de vente lorsqu’il a été interrogé sur l’incident.

« Heureusement, personne n’a été blessé. Mais tout acte de violence armée secoue votre âme.

« Personne ne devrait avoir à craindre pour sa sécurité ici à Saint-Louis et c’est exactement pourquoi notre mouvement travaille chaque jour pour investir dans nos communautés, éradiquer les causes profondes de la violence armée et assurer la sécurité de chaque quartier », a ajouté Bush.

La source a ajouté que plusieurs véhicules dans la région semblaient avoir leurs poignées de porte trafiquées.

Bush a été élu au Congrès en août 2020 après avoir battu Lacy Clay, titulaire de 10 mandats, aux élections primaires.

Bush, aux côtés des membres du Congrès Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley, Rashida Tlaib et Jamaal Bowman, forme le groupe progressiste et de gauche The Squad.

Le Squad représente la diversité d’une génération politique plus jeune et la défense de politiques progressistes telles que Medicare for All et le Green New Deal, qui se sont heurtées à la direction de leur parti.

