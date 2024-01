Le véhicule de combat américain Bradley martèle le char russe T-90M

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Un soldat de la 47e brigade mécanisée d’Ukraine passe devant un véhicule de combat Bradley de fabrication américaine alors que le moteur démarre dans un atelier secret situé dans une zone boisée de la région de Zaporizhzhia, en Ukraine. Ed Ram/Pour le Washington Post via Getty Images

Une vidéo partagée par l’armée ukrainienne montre un véhicule de combat Bradley de fabrication américaine frappant un char russe T-90M avec son canon à chaîne.

Dans la vidéo, le Bradley semble inonder de feu le T-90M, que Poutine a qualifié de « meilleur char du monde ».

Les images semblent être un nouvel angle d’un combat qui avait déjà été capturé dans une autre vidéo.

Une nouvelle vidéo capture le moment où l’un des véhicules de combat d’infanterie Bradley fabriqués aux États-Unis, de fabrication ukrainienne, submerge un char russe T-90M avec le tir d’un canon à chaîne de son canon de 25 mm.

La bataille intense entre un véhicule de combat mis en service pour la première fois il y a des décennies et un char relativement nouveau salué par le président russe Vladimir Poutine comme étant le meilleur montre à quel point les Bradley peuvent être précieux sur le champ de bataille.

Le ministère ukrainien de la Défense a mis en ligne jeudi la vidéo, l’attribuant à la 47e brigade mécanisée combattant à Stepove, un village à l’extérieur d’Avdiivka, dans le nord-est de l’Ukraine.

Dans la vidéo, un char russe T-90M subit le feu constant et incessant d’un Bradley IFV. Le char russe se déplace lentement, essayant peut-être de trouver une meilleure position de combat ou un moyen de se soustraire au feu ennemi et de battre en retraite.

Business Insider n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les détails de la vidéo du ministère de la Défense.

Analystes open source identifié l’arme utilisée comme canon à chaîne Bushmaster M242 de 25 mm de Bradley, tandis que des observateurs de guerre experts noté la vidéo montre que les IFV peuvent engager avec succès et endommager gravement même les principaux chars de combat russes modernes.

La nouvelle vidéo fait suite à une autre partagée la semaine dernière qui semble montrer une vision différente du combat, dont deux Bradley affrontant le T-90M. Ces images montrent le char qui devient incontrôlable alors qu’il est en feu peu de temps après l’attaque.

Ces images montrent également l’équipage du T-90M l’abandonnant. Le char blessé fut achevé par un Attaque de drone à la première personne (FPV).

Médias russes vanté l’incident comme montrant « les merveilles de la capacité de survie » du T-90M, notamment parce que l’équipage a survécu. L’équipage de tout autre véhicule “dans une telle situation serait voué à une mort certaine”, a déclaré un média russe, qualifiant le combat de perte évidente pour le Bradley puisqu’il n’a pas tué l’équipage du char.

Bien que la bataille parle des défenses du T-90M, surtout si l’on considère qu’il semblait diriger de nombreux obus directement vers le blindage avant et continuer, ce que tous les véhicules blindés ne peuvent pas faire, c’est aussi une démonstration des capacités du Bradley. .

Lorsque les États-Unis ont envoyé pour la première fois des IFV Bradley en Ukraine, un porte-parole du Pentagone a déclaré aux médias qu’il ne s’agissait « pas d’un char, mais d’un tueur de chars ». Et dans ce combat, d’après les vidéos, il semble que le Bradley ait donné une raclée à l’un des meilleurs chars de Poutine.

L’Ukraine a reçu ses Bradley – des transports de troupes lourdement armés utilisés par la 47e brigade – l’année dernière et les a rapidement utilisés sur le champ de bataille. Les soldats ukrainiens qui ont combattu lors de la contre-offensive ukrainienne de l’été 2023 ont fait l’éloge de leur capacité de survie et de leurs forces. Et ils semblent avoir encore un impact.

Poutine a déjà présenté le T-90M russe comme « le meilleur char du monde », ce que l’Ukraine a directement remis en question avec la vidéo du récent combat.

“On peut dire aujourd’hui que le T-90M Proryv est le meilleur char du monde”, a déclaré le dirigeant russe l’été dernier. selon les médias d’État. “Dès qu’il s’approche de positions, aucune chance n’est laissée à qui que ce soit ni à quoi que ce soit”, a-t-il ajouté. “Il tire à une plus longue portée et avec plus de précision. Il offre également une meilleure protection.”

Le combat enregistré n’était qu’une bataille dans un conflit beaucoup plus vaste, mais le résultat sape ces éloges.

On ne sait cependant pas si la perte concerne l’équipage ou l’arme, ou si elle a simplement été surpassée. La Russie a déployé des troupes mal entraînées, mais elle a également survendu d’autres systèmes, comme ses missiles Kinzhal, soi-disant imparables, qui ont été abattus par des batteries Patriot de fabrication américaine.