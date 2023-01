Le véhicule blindé tueur de chars que la France envoie en Ukraine est “une bizarrerie”, mais ce n’est pas un char

Des soldats français dans un AMX-10RC dans le district de Surobi en Afghanistan en septembre 2010. (Joel Saget/AFP via Getty Images)

La France a annoncé le 5 janvier qu’elle enverrait le véhicule blindé AMX-10RC en Ukraine.

Les responsables français et ukrainiens et d’autres ont qualifié l’AMX-10RC de “char léger”.

Ce n’est pas vraiment un char, mais ce sera un ajout précieux à l’arsenal de l’Ukraine.

La décision de la France d’envoyer l’AMX-10RC en Ukraine a déclenché des déclarations selon lesquelles l’Occident livrerait enfin des chars à l’Ukraine.

Les “char” vs “véhicule blindé” le débat est long et souvent controversé, mais AMX-10RC sont des véhicules blindés de reconnaissance et non des chars, qui ont généralement des canons principaux de gros calibre, un blindage renforcé et des chenilles.

Bien que le symbolisme de sa livraison à Kyiv soit important, il reste à voir à quel point un véhicule blindé des années 1970 à peine protégé sera utile sur le champ de bataille en Ukraine.

Que France et Ukraine ont décrit l’AMX-10RC comme un “char léger” est significatif. Malgré les appels de l’Ukraine, les États-Unis et d’autres pays ont refusé d’envoyer des chars de première ligne tels que le M1 Abrams.

Cela a laissé l’Ukraine dépendante d’une collection hétéroclite de chars de conception soviétique acquis avant la guerre, de chars russes capturés au combat ou de modèles remis à neuf fournis par des pays comme la Pologne et la République tchèque.

Un AMX-10RC de la Légion étrangère française lors d’un exercice à Camp Lejeune en Caroline du Nord en octobre 2017. (US Marine Corps/Lance Cp. Damarko Bones)

L’AMX-10RC est vraiment une voiture blindée à six roues. Conçu au début des années 1970 et déployé pour la première fois par l’armée française en 1979, il s’agit d’un véhicule de 16 tonnes capable de parcourir 50 mph.

Sa conception à roues signifie qu’il peut se déplacer rapidement sur les routes et les terrains lisses – et nécessite moins d’entretien – qu’un véhicule lourd à chenilles tel que l’Abrams de 70 tonnes.

Le blindage mince de l’AMX-10RC protège contre les armes légères et les éclats d’obus, mais pas contre les obus de chars de gros calibre ou les missiles antichars. Alors que son fabricant, Giat Industries, propose un kit complémentaire avec des contre-mesures de blindage et de missiles supplémentaires, l’AMX-10RC est plus adapté pour localiser l’ennemi – et battre en retraite si nécessaire – plutôt que d’aller canon à canon avec chars de combat principaux.

La France exploite 245 AMX-10RC et a déployé le véhicule dans l’opération Desert Storm et dans des opérations de contre-insurrection en Afrique. Le Maroc, le Qatar et le Cameroun exploitent également l’AMX-10RC, bien que l’armée française le remplace par le Jaguarun véhicule blindé de reconnaissance de 23 tonnes armé d’un canon à tir rapide de 40 mm et de deux missiles antichars.

Les voitures de reconnaissance blindées à roues ne sont pas rares. La Russie, par exemple, utilise toujours le BRDM-2 de 6 tonnes des années 1960, le Japon le Type 87 de 14 tonnes et les États-Unis la variante de reconnaissance M1127 Stryker de 18 tonnes.

Des soldats français s’entraînent à tirer avec un AMX-10RC dans le district afghan de Surobi en septembre 2010. (Joel Saget/AFP via Getty Images)

Mais ce qui frappe à propos de l’AMX-10RC – et peut-être pourquoi on l’appelle un “char léger” ou “chasseur de chars” – c’est qu’il embarque un canon de 105 mm plutôt que le petit canon ou la mitrailleuse lourde habituels.

Bien qu’il soit plus petit que les canons à grande vitesse de 120 mm que l’on trouve sur les chars de combat principaux, le canon de l’AMX-10RC est suffisamment puissant pour éliminer un char à courte portée et serait mortel contre les véhicules blindés plus légers et l’infanterie.

“L’armée américaine n’a jamais beaucoup aimé” les véhicules de combat blindés à roues, a déclaré Steven Zaloga, auteur et expert en véhicules blindés, qui a comparé l’AMX-10RC aux véhicules de combat de cavalerie américains M551 Sheridan et M3 Bradley, tous deux à la retraite. qui ont des pistes.

L’AMX-10RC ressemble également au M1128 Mobile Gun System américain, la variante d’appui-feu du Stryker à roues armé d’un canon de 105 mm, que l’armée américaine a a décidé de jeter.

L’AMX-10RC est “un peu étrange”, selon Olivier Schmitt, professeur au Centre d’études sur la guerre de l’Université du Danemark du Sud.

“Il a été conçu pour la reconnaissance et l’appui-feu, et, dans les années 1980, était le véhicule blindé le plus lourd affecté à la” force d’action rapide “” mise en place par la France pour se précipiter à travers l’Allemagne en réponse à une attaque soviétique, Schmitt a tweeté cette semaine.

Les troupes françaises reculent un AMX-10RC sur un navire à Toulon en juin 1995. (Anne-Christine Poujoulat/AFP via Getty Images)

En d’autres termes, l’AMX-10RC a été conçu pour faire partie d’une force mécanisée légère qui monte à la rescousse des forces de l’OTAN qui se défendent désespérément contre une guerre éclair soviétique. Ce n’est pas la situation en Ukraine actuellement. Les combats là-bas sont devenus une guerre de tranchées, avec des gains progressifs plutôt que des offensives blindées de balayage dans lesquelles excellent les véhicules de reconnaissance blindés rapides.

En effet, l’Ukraine a montré que la reconnaissance moderne s’appuie sur des drones et des satellites. Les véhicules blindés sont toujours vitaux sur le champ de bataille, mais une voiture blindée peut avoir une utilité limitée contre des essaims de missiles antichars, de drones d’attaque et d’obus d’artillerie intelligents.

Pourtant, la valeur militaire de l’AMX-10RC n’est pas vraiment la question. Ce qui est important, c’est que l’Occident envoie des véhicules de combat blindés.

L’annonce de la France a été rapidement suivie par les États-Unis annonçant qu’ils enverraient Véhicules de combat d’infanterie M2 Bradley et l’Allemagne annonçant qu’elle enverrait des véhicules de combat d’infanterie Marder en Ukraine. Les deux véhicules sont chenillés et plus lourds que l’AMX-10RC mais ont des armes principales plus petites, bien qu’ils transportent également des missiles antichars.

Char ou pas, si l’AMX-10RC remonte le moral des Ukrainiens – et rappelle à la Russie que des armures occidentales plus lourdes pourraient arriver – alors c’est une arme précieuse.