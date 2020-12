Bien qu’il y ait de nombreux avantages à adopter un mode de vie végétarien, il y a peu de chances que le végétarisme vous expose à un risque accru de fractures. Selon une nouvelle étude, les régimes végétariens peuvent être pauvres en certains nutriments comme le calcium, le zinc, la vitamine B12 et les protéines. Comme déjà établi, le calcium et ces éléments sont essentiels à la solidité osseuse.

L’étude a été publiée dans la revue BMC (BIOMED CENTRAL). L’étude comparative a observé que les végétaliens et les végétariens, contrairement aux mangeurs de viande et de poisson, manquaient de calcium et de protéines suffisants pour le corps. Ils avaient également un risque 43% plus élevé de fractures osseuses. Les fractures spécifiques au site comme les hanches, les jambes et les vertèbres ont également augmenté.

«Nous avons constaté que les végétaliens avaient un risque plus élevé de fractures totales, ce qui entraînait près de 20 cas supplémentaires pour 1000 personnes sur une période de 10 ans par rapport aux personnes qui mangeaient de la viande», a déclaré l’auteur principal, le Dr Tammy Tong, épidémiologiste nutritionnel de l’Université de Oxford. Elle a ajouté que le risque chez les végétaliens était 2 à 3 fois plus élevé.

Les chercheurs ont examiné 55 000 personnes dans l’étude EPIC-Oxford. Sur les 54 898 participants, 29 380 ont mangé de la viande, 8 037 du poisson (mais pas de la viande), 15 499 étaient végétariens et 1 982 étaient végétaliens au moment de leur recrutement. D’abord analysés entre les années 1990 et 2001, puis à nouveau en 2010. Ils ont été étudiés jusqu’en 2016 pour évaluer les risques de fracture.

Il y a eu 3 941 fractures signalées au cours de l’étude –

945 hanches, 889 poignets, 566 bras, 520 chevilles, 366 jambes et 467 fractures sur d’autres sites principaux (clavicule, côtes et vertèbres). L’IMC, le calcium alimentaire et l’apport en protéines alimentaires ont été attribués à ces observations.

«Cette étude a montré que les végétaliens, qui avaient en moyenne un IMC plus bas et des apports plus faibles en calcium et en protéines que les mangeurs de viande, avaient des risques plus élevés de fractures sur plusieurs sites», a déclaré le Dr Tong. Elle a admis qu’un régime à base de plantes, lorsqu’il est bien équilibré, peut améliorer les niveaux de nutriments et réduire les risques de maladies, notamment les maladies cardiaques et le diabète.

Cependant, l’étude ne peut pas prouver de manière concluante que les fractures étaient dues au régime alimentaire ou différencier les fractures d’une chute de hauteur debout et celles qui ont été causées par des accidents. Ils disent qu’une analyse plus large sera nécessaire avec des sujets plus diversifiés.