Le véganisme comble le vide pour certains alors que les prix de la viande montent en flèche au Liban au milieu de la crise financière

Alors que des modes de vie plus sains et une plus grande prise de conscience des problèmes climatiques ont encouragé une augmentation du véganisme dans le monde, certains Libanais l’adoptent par nécessité. Alors que le pays est confronté à une crise financière qui a plongé plus de la moitié de la population dans la pauvreté, de nombreux Libanais découvrent qu’ils ne peuvent pas se permettre de manger de la viande ou du poulet. Les prix montent en flèche et les salaires s’effondrent alors que la monnaie locale continue de baisser après avoir perdu 90 % de sa valeur au cours des deux dernières années.

« Il y a beaucoup de problèmes dans le pays, même l’armée ne peut pas se permettre la bonne quantité de viande et de poulet dans les repas », a déclaré Camille Madi, le directeur de Basecamp, une association qui distribue des repas aux nécessiteux.

Les coupes budgétaires ont forcé l’armée à supprimer la viande de ses repas l’année dernière.

Basecamp, qui a commencé à travailler après l’explosion du port de Beyrouth l’été dernier, livrait quotidiennement des colis alimentaires contenant des protéines, mais avec la diminution des dons et la hausse des prix, une solution de contournement était nécessaire.

Il livre désormais une à trois fois par mois à ceux qui en ont besoin, en fournissant des boîtes de nourriture au lieu de repas chauds, sans viande ni poulet.

Basecamp et le Libanais Vegans Social Hub, qui promeut le véganisme, ont uni leurs forces pour fournir 100 repas végétaliens, a expliqué Madi alors qu’il supervisait des volontaires livrant des colis alimentaires dans la région de Karantina à Beyrouth, durement touchée par l’explosion du port.

Tout en livrant les boîtes d’aide, les membres du Social Hub ont également sensibilisé à la nourriture végétalienne et aux raisons pour lesquelles cela peut être une solution maintenant.

« Distribuer de la nourriture végétalienne est sain et dans cette situation économique, c’est très approprié, car une personne peut remplacer les protéines qu’elle obtient de la viande, le calcium qu’elle obtient du fromage, et chaque produit animal peut être remplacé par de la nourriture végétalienne et c’est moins cher dans ce domaine. situation économique », a déclaré le militant Roland Azar.

Madi dit que les enfants qui mangent du Manoushe, une pizza libanaise garnie de fromage, peuvent améliorer la qualité de leurs repas s’ils dépensent la même chose en produits végétaliens.

« Le gamin qui mange un Manoushe tous les jours n’aura pas les nutriments nécessaires, mais aujourd’hui avec le prix d’un Manoushe, vous pouvez acheter un kilo ou deux de légumes qui peuvent lui fournir les nutriments nécessaires. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici