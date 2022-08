Le veau dauphin malade s’améliore avec du lait nourri par sonde, aidant les mains

RAYONG, Thaïlande (AP) – Le jeune dauphin de l’Irrawaddy – malade et trop faible pour nager – se noyait dans un bassin de marée sur la côte thaïlandaise lorsque des pêcheurs l’ont trouvé.

Les pêcheurs ont rapidement alerté les écologistes marins, qui leur ont conseillé de fournir des soins d’urgence jusqu’à ce qu’une équipe de secours puisse transporter le bébé au Centre thaïlandais de recherche et de développement sur les ressources marines et côtières pour des soins vétérinaires.

Le bébé a été surnommé Paradon, ce qui se traduit grossièrement par «fardeau fraternel», car les personnes impliquées savaient dès le premier jour que lui sauver la vie ne serait pas une tâche facile.

Les dauphins d’Irrawaddy, considérés comme une espèce vulnérable par l’Union internationale pour la conservation de la nature, se trouvent dans les eaux côtières peu profondes de l’Asie du Sud et du Sud-Est et dans trois rivières au Myanmar, au Cambodge et en Indonésie. Leur survie est menacée par la perte d’habitat, la pollution et la pêche illégale.

Les responsables du centre de recherche marine estiment qu’il reste environ 400 dauphins d’Irrawaddy le long de la côte est du pays, à la frontière du Cambodge.

Depuis que Paradon a été retrouvé par les pêcheurs le 22 juillet, des dizaines de vétérinaires et de bénévoles ont aidé à prendre soin de lui au centre de Rayong, dans le golfe de Thaïlande.

“Nous nous sommes dit que ses chances de survie étaient assez faibles, à en juger par son état”, a déclaré vendredi Thanaphan Chomchuen, un vétérinaire du centre. “Normalement, les dauphins retrouvés échoués sur le rivage sont généralement dans un état aussi terrible. Les chances que ces dauphins survivent sont normalement très, très minces. Mais nous lui avons fait de notre mieux ce jour-là.

Les travailleurs l’ont placé dans une piscine d’eau de mer, ont traité l’infection pulmonaire qui le rendait si malade et faible, et ont enrôlé des volontaires pour le surveiller 24 heures sur 24. Ils doivent le retenir dans son tank pour l’empêcher de se noyer et lui donner du lait par sonde.

Un vétérinaire du personnel et un ou deux bénévoles restent pour chaque quart de travail de huit heures, et d’autres travailleurs pendant la journée s’occupent de la pompe à eau et du filtre et font du lait pour le veau.

Après un mois, l’état de Paradon s’améliore. Le veau qui aurait entre 4 et 6 mois peut maintenant nager et ne présente aucun signe d’infection. Mais le dauphin qui mesurait 138 centimètres de long (4,5 pieds) et environ 27 kilogrammes (59 livres) le 22 juillet est toujours faible et ne prend pas assez de lait malgré les efforts de l’équipe pour le nourrir toutes les 20 minutes environ.

Thippunyar Thipjuntar, un conseiller financier de 32 ans, est l’un des nombreux bénévoles qui viennent faire du babysitting avec Paradon.

Thippunya a déclaré qu’avec le visage de bébé rond de Paradon et sa bouche incurvée qui ressemble à un sourire, elle ne pouvait s’empêcher de s’attacher à lui et de s’inquiéter de son développement.

« Il ne mange pas assez mais veut juste jouer. Je crains qu’il ne reçoive pas suffisamment de nourriture », a-t-elle déclaré à l’Associated Press vendredi alors qu’elle nourrissait le Paradon endormi, bercé dans son bras. “Lorsque vous investissez votre temps, vos efforts physiques, votre attention mentale et votre argent pour venir ici en tant que bénévole, vous souhaitez bien sûr qu’il devienne fort et survive.”

Sumana Kajonwattanakul, directeur du centre marin, a déclaré que Paradon aurait besoin de soins à long terme, peut-être jusqu’à un an, jusqu’à ce qu’il soit sevré de lait et soit capable de chasser pour sa propre nourriture.

« Si nous le relâchons quand il ira mieux, le problème est qu’il ne pourra pas avoir de lait. Nous devrons prendre soin de lui jusqu’à ce qu’il ait ses dents, puis nous devons l’entraîner à manger du poisson et à faire partie d’un groupe. Cela prendra un certain temps », a déclaré Sumana.

Les soignants de Paradon croient que les soins prolongés et tendres en valent la peine.

“Si nous pouvons sauver un dauphin, cela aidera nos connaissances, car il n’y a pas eu beaucoup de cas réussis dans le traitement de ce type d’animal”, a déclaré le vétérinaire Thanaphan. “Si nous pouvons le sauver et qu’il survit, nous en aurons beaucoup appris.”

“Deuxièmement, je pense qu’en le sauvant, en lui donnant une chance de vivre, nous sensibilisons également à la conservation de cette espèce d’animal, qui est rare, il n’en reste plus beaucoup.”

Tassanee Vejpongsa, The Associated Press