Le Vatican supprime le groupe italien et détermine que les révélations sont fausses

La dissolution du Mouvement apostolique, basé à Catanzaro, en Italie, et présent dans plusieurs pays européens et africains, est la dernière mesure prise par le pape François pour réprimer les ordres religieux locaux et les mouvements catholiques. Ces groupes ont souvent été encouragés sous les deux papes précédents, mais dans de nombreux cas, ils se sont avérés avoir de graves problèmes de gouvernance, financiers, sexuels ou autres.