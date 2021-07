Le Vatican salue les vaccinations comme « l’une des plus grandes réalisations » de la science moderne pour lutter contre le scepticisme à l’égard des vaccins

Le Conseil pontifical de vie (VPCL) et plusieurs groupes internationaux de médecins se sont entretenus avec des journalistes vendredi dans ce qui a été décrit comme un « efforts tous azimuts » pour corriger la désinformation entourant la place du vaccin dans la doctrine religieuse, insistant sur le fait que le mélange pharmaceutique était non seulement sûr et efficace, mais aussi éthique dans la foi catholique.

Tout en reconnaissant qu’une certaine réticence à accepter le jab « communautés défavorisées » était lié au précédent « abus de confiance dans la recherche médicale » et globalement « soupçon » des sociétés pharmaceutiques, la déclaration conjointe de vendredi a indiqué qu’une « forme plus pernicieuse » d’hésitation à l’égard des vaccins était alimentée par « allégations et mythes infondés et trompeurs » et amplifié sur les réseaux sociaux.

« Considéré comme l’une des plus grandes réalisations de la médecine moderne, les vaccins jouent un rôle essentiel dans la prévention des maladies infectieuses » ils ont dit.



Les groupes ont noté que le problème devient encore plus complexe étant donné le scepticisme vis-à-vis du vaccin au sein de nombreux groupes religieux, et même de la communauté médicale, appelant à un front uni contre la désinformation parmi les chefs spirituels et les professionnels de la santé.

Toutes les parties prenantes concernées doivent épuiser tous les efforts pour faire face à l’hésitation vaccinale en envoyant un message clair sur la sécurité et la nécessité des vaccins et en luttant contre les mythes et la désinformation sur les vaccins

La déclaration faisait suite à un séminaire en ligne d’une journée parrainé par la VPCL, avec l’Association médicale mondiale de France et l’Association médicale allemande.

Les groupes ont également réitéré le message du Vatican selon lequel toutes les nations devraient avoir le même accès aux vaccins, arguant que les pays riches et pauvres devraient pouvoir obtenir le même niveau de soins. Pointant vers ce qu’ils appelaient « nationalisme vaccinal » ils ont condamné les pays les plus riches pour avoir pris autant de doses que possible tout en laissant les pays les plus pauvres « désavantagées » en raison d’un manque de fonds ou d’une capacité de production insuffisante.

Cependant, certains participants à l’événement virtuel se sont plaints que les groupes concernés par la sécurité des vaccins, y compris les organisations conservatrices et catholiques, n’avaient pas été invités, notant qu’il n’y avait aucun sceptique parmi les orateurs. Les organisateurs ont mis fin à de telles préoccupations, cependant, « rejetant fortement » aucun doute sur la sécurité des vaccins, a rapporté l’Associated Press.

Le chef des affaires internationales de l’Association médicale allemande, le Dr Ramin Parsa-Parsi, a parlé avec mépris des sceptiques, laissant entendre que leurs préoccupations sont en contradiction avec la science.

« Nous sommes médecins. Nous représentons les médecins. Et nous sommes liés à la science et à la médecine factuelle », il a dit.

Ceux qui s’opposent à la vaccination pour des raisons religieuses ont cité l’utilisation de cellules de fœtus avortés il y a des décennies dans le développement de vaccinations, y compris celles visant à lutter contre Covid-19. En février, l’archidiocèse de la Nouvelle-Orléans a dénoncé le jab Johnson & Johnson comme « moralement compromis » en raison de son utilisation de cellules fœtales. La Conférence des évêques catholiques des États-Unis, quant à elle, a laissé passer les clichés produits par Pfizer et Moderna, jugeant leur lien avec l’avortement trop tangentiel, mais a exhorté les catholiques à éviter si possible les coups d’AstraZeneca et Johnson & Johnson.

La Congrégation pour la doctrine de la foi – la plus ancienne des neuf congrégations de la Curie romaine – a déclaré en décembre que, tant qu’aucune autre option n’est disponible, il est moralement acceptable de recevoir des vaccins à base de cellules prélevées sur des fœtus avortés. Et tandis que l’Académie pontificale pour la vie a soutenu qu’il y a un « responsabilité morale » vacciner, il n’allait pas jusqu’à imposer le jab à tous les catholiques. Cela a été laissé au pape François, qui a dénoncé toute appréhension sur les vaccins comme « déni suicidaire ».

