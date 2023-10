Le Vatican propose de servir de médiateur dans le conflit Israël-Gaza et de négocier la libération des otages

Le Vatican est prêt à servir de médiateur pour la paix entre Israël et Gaza.

Le secrétaire d’État Pietro Parolin a déclaré à Vatican News que les négociations pour le retour des otages en toute sécurité et la fin des violences étaient la principale préoccupation de l’Église.

« La libération des otages israéliens et la protection des vies innocentes à Gaza sont au cœur du problème créé par l’attaque du Hamas et la réponse de l’armée israélienne », a déclaré Parolin. « Ils sont au centre de toutes nos préoccupations : le Pape et l’ensemble de la communauté internationale. »

Le secrétaire d’État a réitéré le désir de l’Église catholique de servir de défenseur de la paix, ayant déjà exprimé des objectifs similaires en aidant à résoudre le conflit russo-ukrainien.

« Le Saint-Siège est prêt à toute médiation nécessaire, comme toujours. En attendant, nous essayons d’utiliser les canaux déjà ouverts », a déclaré Parolin dans son entretien de samedi. « Toutefois, toute médiation visant à mettre fin au conflit doit prendre en compte une série d’éléments qui rendent la question très complexe et articulée, comme la question des colonies israéliennes, la sécurité et la question de la ville de Jérusalem. »

Plus tôt cette année, le pape François a nommé le cardinal Matteo Zuppi, prélat italien et archevêque de Bologne, en tant qu’avocat du Saint-Siège pour la paix entre la Russie et l’Ukraine.

Parolin a poursuivi : « Il est nécessaire de retrouver le sens de la raison, d’abandonner la logique aveugle de la haine et de rejeter la violence comme solution. C’est le droit de ceux qui sont attaqués de se défendre, mais même la légitime défense doit respecter le paramètre de proportionnalité. »

La déclaration de Parolin a fait écho celle du pape François remarques lors d’une audience générale mercredi affirmant le droit d’Israël à se défendre, bien que le pontife se soit demandé si cela conduirait à une paix durable.

« Je continue de suivre avec larmes et appréhension ce qui se passe en Israël et en Palestine : de nombreuses personnes tuées, d’autres blessées », a déclaré le pape François. « Je prie pour les familles qui ont vu un jour de fête transformé en jour de deuil, et je demande que les otages soient libérés immédiatement. »

« Je ne sais pas quelle marge de dialogue il peut y avoir entre Israël et les milices du Hamas, mais s’il y en a – et nous espérons qu’il y en aura – il devrait être poursuivi immédiatement et sans délai », a déclaré Parolin.

Il a conclu : « C’est pour éviter de nouvelles effusions de sang, comme c’est le cas à Gaza, où de nombreuses victimes civiles innocentes ont été causées par les attaques de l’armée israélienne ».

Le ministère palestinien de la Santé rapporte que 2 125 Palestiniens ont été tués et 8 714 autres blessés lors des frappes aériennes israéliennes sur le territoire palestinien. bande de Gaza depuis que la guerre a éclaté le 7 octobre.

L’armée israélienne a déclaré que les corps d’environ 1 500 terroristes du Hamas avaient été retrouvés sur le territoire israélien après que le Hamas a lancé son attaque terroriste surprise contre Israël, tuant jusqu’à 1 300 Israéliens.

Des milliers d’autres ont été blessés et bien d’autres ont été pris en otage par le Hamas et violés, torturés et assassinés.