Le Vatican procède à une béatification sans précédent d’une famille polonaise de 9 personnes tuées pour avoir caché des Juifs

VARSOVIE, Pologne (AP) — Dans un geste sans précédent, le Vatican a béatifié dimanche une famille polonaise de neuf personnes – un couple marié et leurs jeunes enfants – qui ont été exécutées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale pour avoir hébergé des Juifs.

L’année dernière, le pape François a déclaré la famille Ulma profondément catholique, y compris l’enfant dont Wiktoria Ulma était enceinte, martyrs pour la foi, ouvrant la voie à la messe de béatification qui a lieu dans leur village natal de Markowa, dans le sud-est de la Pologne.

Les Ulmas ont été tués chez eux par les troupes allemandes nazies et par la police locale contrôlée par les nazis aux petites heures du 24 mars 1944, avec les huit Juifs qu’ils cachaient chez eux, après avoir apparemment été trahis.

Jozef Ulma, 44 ans, était un agriculteur, un militant catholique et un photographe amateur qui documentait la vie de sa famille et de son village. Il vivait avec sa femme Wiktoria, 31 ans ; leurs filles Stanislawa, 7 ans ; Barbara, 6 ans; Maria, 18 mois ; et ses fils Wladyslaw, 5 ans ; Franciszek, 3 ans; et Antoni, 2.

Avec eux ont été tués Saul Goldman, 70 ans, avec ses fils Baruch, Mechel, Joachim et Mojzesz, ainsi que Golda Grunfeld et sa sœur Lea Didner avec sa petite fille Reszla, selon l’Institut polonais de la mémoire nationale, IPN, qui a a méticuleusement documenté l’histoire des Ulmas.

L’Église catholique a été confrontée à un dilemme en béatifiant l’enfant à naître de Wiktoria et en le déclarant martyr parce que, entre autres choses, il n’avait pas été baptisé, ce qui est une condition pour la béatification.

Le Dicastère du Vatican pour les Causes des Saints a publié une clarification affirmant que l’enfant était en réalité né pendant l’horreur des meurtres et avait reçu le « baptême de sang » de sa mère martyre.

La clarification a été publiée le 5 septembre par le cardinal Marcello Semeraro, préfet du bureau des saints du Vatican. Semeraro préside la messe de béatification, à laquelle sont attendus plus de 30 000 participants venus de toute la Pologne. C’est la première fois qu’une famille entière est béatifiée.

Le parti conservateur au pouvoir en Pologne a mis l’accent sur les valeurs familiales ainsi que sur l’héroïsme des Polonais pendant la guerre et la cérémonie de béatification est un ajout bienvenu à sa campagne politique intense à l’approche des élections législatives du 15 octobre au cours desquelles le parti Droit et Justice veut remporter la victoire. troisième mandat sans précédent.

La béatification d’Ulma pose plusieurs nouveaux concepts théologiques sur les idées de l’Église catholique sur les saints et les martyrs qui ont également des implications pour le mouvement pro-vie en raison du bébé dans le ventre de la mère, a déclaré le révérend Robert Gahl, professeur d’éthique à l’Église catholique. Université d’Amérique et Université pontificale Sainte-Croix de Rome.

Peut-être parce que le concept de « béatification d’un fœtus » pourrait être instrumentalisé par le mouvement pro-vie, le Vatican a apparemment jugé nécessaire de déclarer que l’enfant était « né » au moment où la mère a été exécutée.

En déclarant que l’enfant était réellement né, le Vatican a également affirmé que les tueurs avaient l’intention de tuer l’enfant par haine de la foi, condition requise pour une déclaration de martyre et de béatification, a déclaré Gahl à l’Associated Press.

Après la béatification, un miracle attribué à l’intercession des Ulmas serait nécessaire pour leur éventuelle canonisation, comme on appelle le processus de sainteté de l’Église.

L’Institut Yad Vashem d’Israël a reconnu en 1995 les Ulmas comme Justes parmi les nations qui ont donné leur vie pour tenter de sauver les Juifs pendant l’Holocauste.

En Pologne, ils symbolisent le courage de milliers de Polonais qui ont pris le plus grand risque en aidant les Juifs. Selon le décret de l’occupant nazi, toute aide aux Juifs était punie d’une exécution sommaire. Un musée des Polonais sauvant les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale a été ouvert à Markowa en 2016.

La Pologne a été le premier pays à être envahi par l’Allemagne nazie, le 1er septembre 1939. Quelque 6 millions de ses citoyens ont été tués pendant la guerre, dont la moitié étaient des Juifs.

