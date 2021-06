Après avoir été ministre des Finances, des Affaires étrangères et du Premier ministre de la France après la Seconde Guerre mondiale, l’homme d’État est devenu surtout connu pour avoir proposé l’unité économique entre les nations européennes dans le soi-disant « Plan Schuman » de 1950, qui a finalement évolué vers ce que l’on appelle aujourd’hui le Plan européen. Syndicat. À la fin des années 1950, il a été le premier président de ce qui est aujourd’hui le Parlement européen.

Le décret du Pape de samedi déclare le «vertus héroïques» de l’homme politique, qui peut désormais être considéré et appelé «vénérable» par les fidèles de l’Église catholique romaine.

« Derrière l’action de l’homme public, il y avait l’intériorité de l’homme qui vivait les sacrements, qui, quand il le pouvait, se rendait dans une abbaye, qui réfléchissait à la parole sacrée avant de trouver la forme de ses paroles politiques.», a déclaré le Vatican, cité par AP.

Le décret « fait avancer les causes de canonisation», a déclaré le communiqué du Vatican.

Pour que Schuman soit reconnu comme un saint, plusieurs étapes sont nécessaires, dont des miracles qui lui sont attribués et validés par le Vatican. Avant le dernier décret du pape, les disciples et les fidèles de Schuman avaient examiné ses écrits et entendu des témoins avant d’envoyer les documents pertinents au siège de l’Église.

L’année dernière, le pape François a publiquement félicité Schuman, après avoir déclaré que «une longue période de stabilité et de paix» avait résulté de son initiative.

Uh huh parce qu’on lui a dit directement de Dieu que c’est le chemin🤣 #religionisourdownfall – BelieverinDemocracy2020 (@Klibra1018) 19 juin 2021

Certains utilisateurs de médias sociaux ont remis en question la nouvelle, apparemment perplexe par le « mélanger » de la politique et de la religion. Les actions de Shuman étaient un « succès politique ou héroïsme politique mais rien à voir avec la sainteté du tout”, un utilisateur de Twitter a commenté, tandis qu’un autre a exprimé déception que la religion pourrait être «politisé comme ça. «

