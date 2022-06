Le Vatican lance un journal mensuel par et avec les pauvres

ROME (AP) – Le journal du Vatican lance une nouvelle édition mensuelle dédiée aux pauvres et aux personnes en marge, visant non seulement à raconter leurs histoires mais aussi à les impliquer dans la production et la distribution du journal, a annoncé vendredi le Vatican.

La première édition de L’Osservatore di Strada (The Street Observer), un riff sur le nom du quotidien officiel du Vatican L’Osservatore Romano, sort le 29 juin, une fête romaine spéciale dédiée aux saints Pierre et Paul.

À l’avenir, le Vatican prévoit de distribuer la publication le premier dimanche du mois suivant la bénédiction de midi du pape François sur et autour de la place Saint-Pierre, distribuée par les invités d’un refuge pour sans-abri à proximité géré par une organisation caritative catholique. Les dons de tout montant seraient les bienvenus, a déclaré le bureau des communications du Vatican dans un communiqué.

L’initiative est une preuve tangible de la volonté de François de donner une voix et de la valeur aux expériences de groupes souvent ignorés tels que les pauvres, les sans-abri et les migrants et des organisations bénévoles qui les aident. L’objectif est de les impliquer dans l’écriture et l’illustration de leurs propres histoires, avec de la poésie, des photographies ou d’autres talents, et de leur donner les moyens de le faire, si besoin est.

“L’Osservatore di Strada ne sera pas seulement un journal des pauvres et pour les pauvres, il veut être avant tout un journal avec les pauvres”, indique le communiqué du Vatican.

La première édition présente un dessin de l’artiste de rue Maupal, dont l’art du graffiti de François en tant que “super pape” et des itérations suivantes a orné les bâtiments du Vatican pendant des années.

L’Osservatore Romano a une autre édition mensuelle consacrée aux femmes, intitulée Femmes, Église, Monde.

Nicole Winfield, l’Associated Press