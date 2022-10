Le Vatican et la Chine prolongent leur accord sur les nominations épiscopales

ROME (AP) – Le Vatican et la Chine ont prolongé samedi leur accord souvent critiqué sur la nomination des évêques dans le pays asiatique, dont le gouvernement a mené des répressions au fil des ans contre les croyants.

Dans une brève déclaration, le Saint-Siège a annoncé samedi le dernier renouvellement de deux ans de l’arrangement de 2018.

Il a déclaré que le Vatican s’est engagé à “un dialogue constructif” avec la Chine sur l’accord et à améliorer les relations.

Les deux parties n’entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 1951, à la suite de la montée au pouvoir des communistes chinois.

Dans le passé, les catholiques conservateurs ont rejeté l’accord en raison des persécutions de la Chine contre ceux qui pratiquent leur religion. Le Vatican insiste sur le fait que de meilleures relations permettent de discuter des violations des droits de l’homme.

Tous les détails de l’accord n’ont jamais été rendus publics. Mais en substance, cela donne au pape François le dernier mot dans la sélection des évêques tout en permettant aux autorités chinoises de participer plus tôt dans le processus.

Pendant des décennies, les catholiques en Chine ont été divisés entre ceux qui appartiennent à une église officielle sanctionnée par l’État et une église clandestine fidèle au pontife.

« Le Parti du Vatican s’engage à poursuivre un dialogue respectif et constructif avec le Parti chinois pour une mise en œuvre productive de l’Accord et le développement ultérieur des relations bilatérales, en vue de favoriser la mission de l’Église catholique et le bien du peuple chinois, », indique le communiqué publié par le bureau de presse du Saint-Siège.

Le mois dernier à Hong Kong, un cardinal catholique de 90 ans et cinq autres personnes ont été jugés pour avoir prétendument omis d’enregistrer un fonds aujourd’hui disparu créé pour aider les personnes arrêtées lors des manifestations antigouvernementales de masse dans cette ville il y a trois ans.

Le cardinal Joseph Zen, qui est un évêque à la retraite de Hong Kong, a été arrêté plus tôt dans l’année, soupçonné de collusion avec des forces étrangères pour mettre en danger la sécurité nationale de la Chine.

Les critiques soutiennent que François a trahi les fidèles clandestins, d’autant plus que ces dernières années ont vu des arrestations ou des détentions de membres du clergé catholique fidèles au Vatican. Le Vatican rétorque que l’accord de 2018 empêche une rupture encore pire dans l’église chinoise après que Pékin a nommé des évêques sans le consentement du pape.

L’accord a régularisé le statut de sept de ces évêques « illégitimes » et les a mis en pleine communion avec le pape.

Le Saint-Siège insiste sur le droit divin du pape de choisir les évêques, tandis que Pékin considère ces nominations comme une atteinte à sa souveraineté.

Frances D’emilio, Associated Press