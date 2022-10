Le Vatican et la Chine prolongent leur accord sur les nominations épiscopales

Il a déclaré que le Vatican s’est engagé à “un dialogue constructif” avec la Chine sur l’accord et à améliorer les relations.

ROME – Le Vatican et la Chine ont prolongé samedi leur accord souvent critiqué sur la nomination des évêques dans le pays asiatique, dont le gouvernement a mené des répressions au fil des ans contre les croyants.

Les deux parties n’entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 1951, à la suite de la montée au pouvoir des communistes chinois.

Tous les détails de l’accord n’ont jamais été rendus publics. Mais en substance, cela donne au pape François le dernier mot dans la sélection des évêques tout en permettant aux autorités chinoises de participer plus tôt dans le processus.

Pendant des décennies, les catholiques en Chine ont été divisés entre ceux qui appartiennent à une église officielle sanctionnée par l’État et une église clandestine fidèle au pontife.

« Le Parti du Vatican s’engage à poursuivre un dialogue respectif et constructif avec le Parti chinois pour une mise en œuvre productive de l’Accord et le développement ultérieur des relations bilatérales, en vue de favoriser la mission de l’Église catholique et le bien du peuple chinois, ”, indique le communiqué publié par le bureau de presse du Saint-Siège.