Le Vatican dit que la santé du pape à la retraite Benoît XVI “se détériore”

La santé du pape émérite Benoît XVI s’est détériorée en raison de son âge et les médecins surveillent en permanence l’état de santé de l’homme de 95 ans, a annoncé mercredi le Vatican.

Le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, a déclaré que le pape François, qui avait demandé mercredi aux fidèles de prier pour Benoît, était allé rendre visite à son prédécesseur dans le monastère du Vatican où le pontife à la retraite vit depuis sa retraite en février 2013.

“En ce qui concerne l’état de santé du pape émérite, pour qui le pape François a demandé des prières à la fin de son audience générale ce matin, je peux confirmer qu’au cours des dernières heures, une aggravation due à l’âge avancé s’est produite”, a déclaré Bruni dans un communiqué. déclaration écrite.

“La situation pour le moment reste sous contrôle, surveillée en permanence par des médecins”, selon le communiqué.

À la fin de son audience habituelle du mercredi avec le public dans un auditorium du Vatican, François s’est écarté de ses remarques préparées pour dire que Benoît est “très malade” et a demandé aux fidèles de prier pour le pontife à la retraite.

François n’a pas précisé la condition de Benoît.

“Je voudrais vous demander à tous une prière spéciale pour le pape émérite Benoît, qui, en silence, soutient l’église”, a déclaré François dans des remarques vers la fin d’une audience d’une heure. “Je vous rappelle qu’il est très malade”, a déclaré Francis.

“Demandons au Seigneur de le réconforter et de le soutenir dans ce témoignage d’amour à l’église jusqu’à la fin”, a déclaré François.

Après l’audience d’une heure, « le pape François s’est rendu au monastère Mater Ecclesiae pour rendre visite à Benoît XVI. Unissons-nous tous à lui dans la prière pour le pape émérite », a déclaré Bruni.

Benoît, qui a été le premier pontife à démissionner en 600 ans, est devenu de plus en plus fragile ces dernières années alors qu’il a consacré sa vie post-papaïque à la prière et à la méditation.

Lorsque Benoît a eu 95 ans en avril, son secrétaire de longue date, l’archevêque Georg Gaenswein, a déclaré que le pontife à la retraite était de bonne humeur, ajoutant que “naturellement, il est physiquement relativement faible et fragile, mais plutôt lucide”.

François a rendu visite à Benoît au monastère il y a quatre mois. L’occasion était la dernière cérémonie de François élevant les ecclésiastiques au rang de cardinal, et les nouveaux “princes de l’église” l’accompagnaient pour la brève salutation.

Le Vatican a publié une photo à l’époque qui montrait un Benoît très maigre serrant la main de François alors que les pontifes actuels et passés se souriaient.

Au cours de ses premières années de retraite, Benoît a assisté à quelques cérémonies d’élévation de cardinaux dans la basilique Saint-Pierre. Mais ces dernières années, il n’était pas assez fort pour assister au long service.