Le Vatican dit que la Chine a violé le pacte sur les évêques et veut des explications

(Photo par : Philippe Lissac/Godong/Universal Images Group via Getty Images)

Le Vatican a accusé samedi les autorités chinoises d’avoir violé un pacte bilatéral sur la nomination des évêques en en installant un dans un diocèse non reconnu par le Saint-Siège.

Un communiqué indique que le Vatican a appris avec “surprise et regret” que l’évêque d’un autre district avait été installé comme évêque auxiliaire ou assistant dans le Jiangxi.

L’installation non autorisée semble être l’une des violations les plus graves d’un accord de 2018 entre le Vatican et Pékin sur la nomination des évêques.

Le ministère chinois des Affaires étrangères n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’accord, que certains catholiques ont dénoncé comme une trahison aux autorités communistes chinoises, a été renouvelé pour la dernière fois pour une période de deux ans en octobre. Ses détails sont encore secrets.

Jiangxi n’est pas reconnu comme diocèse par le Vatican, indique le communiqué, ajoutant que l’installation n’était pas “conforme à l’esprit de dialogue” sur lequel les deux parties s’étaient mises d’accord en 2018.

Il précise, sans plus de précisions, que l’installation de l’évêque, Giovanni Peng Weizhao, fait suite à “une forte pression des autorités locales”.

AsiaNews, une agence de presse catholique, a déclaré que Peng avait été secrètement ordonné évêque avec l’approbation papale en 2014, quatre ans avant l’accord, et avait passé six mois en détention à l’époque.

Le Vatican attendait une explication des autorités chinoises et espérait que “les épisodes similaires ne se reproduiraient pas”, indique le communiqué.

L’accord visait à atténuer un fossé de longue date à travers la Chine continentale entre un troupeau clandestin fidèle au pape et une église officielle soutenue par l’État. Pour la première fois depuis les années 1950, les deux camps ont reconnu le pape comme chef suprême de l’Église catholique.

Des critiques, dont le cardinal Joseph Zen, 90 ans, ancien archevêque de Hong Kong, l’ont dénoncé comme offrant trop de concessions à la Chine.

La déclaration du Vatican est intervenue un jour après qu’un tribunal de Hong Kong a reconnu Zen et cinq autres coupables de ne pas avoir enregistré un fonds désormais dissous pour les manifestants pro-démocratie.

Seuls six nouveaux évêques ont été nommés depuis la conclusion de l’accord, ce qui, selon ses opposants, prouve qu’il ne produit pas les effets escomptés. Ils soulignent également les restrictions croissantes des libertés religieuses en Chine pour les chrétiens et les autres minorités.

Lors du dernier renouvellement de l’accord, le secrétaire d’État, le cardinal Pietro Parolin, son architecte en chef, a déclaré que si les réalisations depuis 2018 “peuvent sembler modestes”, dans le contexte d’une histoire conflictuelle, elles constituaient “des étapes importantes vers la guérison progressive des blessures”. infligée” à l’Église chinoise.