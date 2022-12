Le Vatican destitue le leader anti-avortement Frank Pavone, partisan de Trump

Le Vatican a défroqué le prêtre américain Père Frank Pavone.

Il est un militant anti-avortement et un partisan de Donald Trump.

Pavone reste provocant.

Le père Frank Pavone, leader du mouvement anti-avortement américain et fervent partisan de l’ancien président Donald Trump, a été démis de ses fonctions de prêtre catholique pour des publications “blasphématoires” sur les réseaux sociaux et pour désobéissance aux évêques.

Le Vatican a défroqué Pavone en novembre, selon une lettre envoyée aux évêques américains par son ambassadeur à Washington. La lettre, vue par Reuters, indique que Pavone ne sera pas autorisé à faire appel.

Pavone a été défroqué pour “communications blasphématoires sur les réseaux sociaux et désobéissance persistante aux instructions légales de son évêque diocésain”, indique la lettre.

Lors de la campagne présidentielle de 2016, il a publié une vidéo d’un fœtus avorté sur un autel et a exhorté les catholiques à ne pas voter pour la candidate démocrate Hillary Clinton, qui a ensuite perdu face à Trump.

Sa défroque a été rapportée pour la première fois par l’agence de presse catholique conservatrice (CNA).

Pavone, 63 ans, un New-Yorkais, a eu une relation difficile avec plusieurs de ses supérieurs évêques au cours de sa carrière cléricale, souvent à cause d’actions qu’ils jugeaient trop politiques.

Après la défaite de Trump face à Joe Biden en 2020, Pavone faisait partie des partisans de Trump qui ont remis en question la validité des élections.

Dans une vidéo d’une heure et 40 minutes dimanche, Pavone, portant toujours un collier de prêtre, a déclaré qu’il avait été “persécuté dans l’Église pendant des décennies” et a ridiculisé ses détracteurs comme “le plus stupide du monde”.

Dans un article sur Twitter en 2020, il a parlé de “partisans de ce putain de perdant Biden et de son parti démocrate moralement corrompu, qui déteste l’Amérique et qui déteste Dieu”.

Il a fait référence à cet épisode dans sa vidéo du dimanche en disant :

J’ai utilisé le mot GD dans une réponse à quelqu’un dans un Tweet et pour cela, ils veulent me chasser de la prêtrise.

Lors de la campagne présidentielle de 2020, il a été réprimandé pour avoir suggéré que les catholiques qui ont voté pour les démocrates ne devraient pas être absous de leurs péchés dans les confessions.

Dans sa vidéo de dimanche, il a accusé ses détracteurs de “faire jaillir des points de discussion démocrates”.

Il a dit qu’il n’avait toujours pas reçu de communication officielle du Vatican sur son limogeage et a critiqué le Vatican pour “avoir parlé aux médias avant de parler au prêtre”.

Il a ajouté : “Je ne quitterai jamais le sacerdoce”.