Le Vatican défend le voyage du pape en Irak alors que le virus frappe comme acte d’amour

VATICAN CITY (AP) – Le Vatican défend la décision du pape François de poursuivre son voyage en Irak ce week-end malgré l’augmentation des infections à coronavirus dans ce pays, affirmant mardi que toutes les précautions de santé ont été prises et que le voyage est un «acte d’amour pour cette terre, pour son peuple et pour ses chrétiens.

François doit se rendre en Irak vendredi-lundi lors de son premier voyage à l’étranger depuis que la pandémie a éclaté l’année dernière. La planification du voyage est passée à la vitesse supérieure après la chute des infections, mais les cas ont augmenté au cours du mois dernier et les experts en maladies infectieuses disent qu’un voyage papal dans un pays avec un système de santé fragile n’est tout simplement pas une bonne idée.

On a demandé au porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, comment le Vatican pouvait justifier d’exposer les Irakiens à un tel risque d’infection alors que le Vatican lui-même était en lock-out modifié depuis des mois, sans audience publique, et pourquoi le voyage ne pouvait pas être reporté même pour quelques-uns. mois.

Bruni a noté que l’Irak a une population majoritairement jeune, que la charge de travail quotidienne actuelle est faible par rapport à la population globale. Il a déclaré que tous les événements papaux suivraient les protocoles de santé irakiens qui incluent une participation limitée, une distanciation sociale, des mandats de masque et d’autres mesures.

Le pape utilisera une voiture couverte probablement blindée pour tous ses transferts, ce qui, selon le Vatican, devrait limiter la formation de foules dans la rue. Cependant, il doit célébrer une messe pour 10 000 personnes attendues dans le stade sportif d’Erbil et y utilisera une voiture ouverte.

«Une communauté entière et un pays tout entier pourront suivre ce voyage à travers les médias et savoir que le pape est là pour eux, apportant un message qu’il est possible d’espérer même dans les situations les plus compliquées», a-t-il déclaré.

Il a dit que cette période était «le premier moment possible pour un voyage comme celui-ci» et qu’il y avait «une urgence» à partir.

Le but de ce voyage est d’encourager les communautés chrétiennes en déclin d’Irak qui ont été violemment persécutées par le groupe État islamique et de promouvoir un dialogue plus étroit avec la majorité chiite irakienne. Le voyage marquera la toute première rencontre papale avec un grand ayatollah, le religieux chiite d’origine iranienne Ali al-Sistani.

«La meilleure façon d’interpréter ce voyage est peut-être comme un acte d’amour pour cette terre, ses habitants, ses chrétiens», a déclaré Bruni. «Chaque acte d’amour peut être interprété comme extrême, mais comme une confirmation extrême d’être aimé et confirmé dans cet amour.»

Il a reconnu qu’il pourrait y avoir des conséquences. «Mais il est possible à cet égard de mesurer également le besoin de l’autre (les Irakiens) de recevoir la confirmation de cet amour, de cette considération et de cette attention. De toute évidence, le pape se penche également sur ce besoin.