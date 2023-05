Le Vatican confirme le voyage du pape à Lisbonne en août pour les Journées mondiales de la jeunesse, y compris l’arrêt à Fatima

ROME (AP) – Le pape François se rendra au Portugal pour les Journées mondiales de la jeunesse la première semaine d’août et inclura un arrêt au célèbre sanctuaire marial de Fatima, a annoncé lundi le Vatican.

La visite du 2 au 6 août est plus longue que prévu initialement et couvre presque toute la semaine du grand rassemblement catholique que saint Jean-Paul II a inauguré pour tenter de revigorer les jeunes dans leur foi.

François reste à Lisbonne pour la durée de la visite mais fera une excursion d’une journée à Fatima le 5 août. François s’y était déjà rendu en 2017 pour marquer le 100e anniversaire de l’un des événements les plus uniques de l’Église catholique du XXe siècle : les visions de la Vierge Marie rapportées par trois enfants bergers et les « secrets » qu’elle leur a confiés.

La visite de François cette fois-ci intervient alors que la guerre fait rage en Ukraine, offrant une comparaison avec le moment où les visions originales ont été rapportées à une époque où l’Europe était en proie à la Première Guerre mondiale.

Le mystère de Fatima fascine les catholiques et les non-catholiques depuis un siècle, mêlant visions de la Vierge, événements météorologiques surnaturels et messages apocalyptiques sur l’enfer, la guerre, le communisme et la mort d’un pape.

