Le Vatican clarifie les propos du pape François après que l’Ukraine ait dénoncé la propagation de la « propagande impérialiste » russe

Le Vatican a publié mercredi une déclaration clarifiant les commentaires du pape François concernant la Russie, affirmant qu’il ne faisait pas l’éloge du programme impérialiste russe.

François s’est adressé la semaine dernière à un rassemblement de jeunes catholiques russes et les a exhortés à être fiers de leur héritage russe. De nombreux observateurs ont cependant critiqué ces propos comme justifiant les ambitions impériales du président russe Vladimir Poutine.

« Dans les paroles de salutation adressées il y a quelques jours à plusieurs jeunes catholiques russes, comme le montre clairement le contexte dans lequel il les a prononcées, le Pape entendait encourager les jeunes à préserver et à promouvoir ce qu’il y a de positif dans le grand héritage culturel et spirituel de la Russie. « , et certainement pas pour exalter les logiques impérialistes et les personnalités gouvernementales, citées pour indiquer certaines périodes historiques de référence », a écrit mercredi Matteo Bruni, directeur du Bureau de presse du Saint-Siège.

L’Église gréco-catholique ukrainienne (UGCC) a réagi avec consternation aux commentaires de François en début de semaine. Le président et père de l’UGCC, Sviatoslav Shevchuk, a écrit mardi que ces propos avaient provoqué « une grande douleur et une grande inquiétude ».

« Nous espérons que ces paroles du Saint-Père ont été prononcées spontanément, sans aucune tentative d’évaluation historique, et encore moins de soutien aux ambitions impérialistes de la Russie », a déclaré Chevtchouk. « Néanmoins, nous partageons la grande douleur qu’ils ont causée, non seulement parmi l’épiscopat, le clergé, les moines et les fidèles de notre Église, mais aussi parmi d’autres confessions et organisations religieuses. »

Les responsables ukrainiens ont fait valoir que les propos de François faisaient écho aux propres justifications du régime Poutine pour son invasion en cours.

« N’oubliez jamais votre héritage. Vous êtes les descendants de la grande Russie : la grande Russie des saints, des dirigeants, la grande Russie de Pierre Ier, de Catherine II, cet empire – instruit, grande culture et grande humanité. N’abandonnez jamais cet héritage, » avait dit le pape à la jeunesse russe.

« Vous êtes les descendants de la grande Mère Russie, avancez avec elle. Et merci – merci pour votre façon d’être, pour votre façon d’être russe », a-t-il ajouté.

Le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko, a écrit mardi sur Facebook que ce langage faisait écho à la « propagande impérialiste » par laquelle « le Kremlin justifie le meurtre de milliers d’Ukrainiens et de femmes ukrainiennes et la destruction de centaines de villes et villages ukrainiens ». Au début de l’invasion de l’Ukraine, Poutine s’était comparé à Pierre Ier, ou Pierre le Grand.

« Il est très regrettable que les idées du grand État russe, qui sont en fait la cause de l’agression chronique de la Russie, sciemment ou inconsciemment, viennent de la bouche du pape, dont la mission, selon nous, est précisément d’ouvrir les yeux des Russes. jeunesse à l’évolution désastreuse des dirigeants russes actuels », a écrit Nikolenko.