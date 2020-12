La Congrégation du Vatican pour la doctrine de la foi (CDF) a déclaré dans un communiqué publié lundi qu’il était éthique pour les catholiques romains d’utiliser des vaccins contre le coronavirus qui ont utilisé des lignées cellulaires de fœtus avortés.

Dans le document approuvé par le pape François le 17 décembre, la congrégation doctrinale a déclaré que toutes les vaccinations reconnues comme cliniquement sûres et efficaces peuvent être utilisées, «Avec la certitude que l’utilisation de tels vaccins ne constitue pas une coopération formelle avec l’avortement.»

L’Église catholique approuve l’utilisation de vaccins produits avec des lignées cellulaires dérivées de deux fœtus avortés dans les années 1960, a déclaré Vatican News.

Il est moralement acceptable de recevoir des vaccins Covid-19 qui ont utilisé des lignées cellulaires de fœtus avortés dans leur processus de recherche et de production.

La «Note sur la moralité de l’utilisation de certains vaccins anti-Covid-19» intervient alors que les vaccinations commencent dans de nombreux pays et vise à clarifier les doutes. Cependant, il ne «Ont l’intention de juger de la sécurité et de l’efficacité» vaccins et se concentre sur les aspects moraux.

Constatant qu’un grave danger existe sous la forme d’un «Propagation incontrôlable d’un agent pathologique grave», le CDF a souligné que la vaccination n’est pas une obligation morale et doit être volontaire. Mais il a dit: «En l’absence d’autres moyens d’arrêter ou même de prévenir l’épidémie, le bien commun peut recommander la vaccination, notamment pour protéger les plus faibles et les plus exposés.»

L’industrie pharmaceutique et les gouvernements devraient veiller à ce que des vaccins efficaces et éthiquement acceptables soient accessibles aux pays les plus pauvres, a-t-il ajouté.

Le pape François, qui a condamné «Nationalisme vaccinal», a exhorté les chefs d’État à «Garantir l’accès aux vaccins Covid-19 et aux technologies essentielles nécessaires pour soigner les malades, les pauvres et les plus vulnérables.»

