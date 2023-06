Le Vatican affirme que de nouvelles pistes méritent d’être poursuivies dans la disparition en 1983 d’Emanuela Orlandi, 15 ans

Exactement 40 ans après la la fille adolescente d’un employé du Vatican a disparule Vatican a déclaré jeudi que de nouvelles pistes « dignes d’une enquête plus approfondie » avaient fait surface dans l’espoir de découvrir enfin l’un des mystères persistants du Saint-Siège.

Emmanuelle Orlandi a disparu le 22 juin 1983, après avoir quitté l’appartement de sa famille au Vatican pour aller à un cours de musique à Rome. Son père était un employé laïc du Saint-Siège, la juridiction épiscopale de l’Église catholique à Rome dirigée par le pape.

Au fil des ans, sa disparition a été liée à tout, du complot visant à tuer Saint Jean-Paul II à un scandale financier impliquant la banque du Vatican et la pègre de Rome.

Le procureur pénal du Vatican, Alessandro Diddi, a déclaré jeudi qu’il avait récemment transmis aux procureurs de Rome toutes les preuves pertinentes qu’il avait recueillies au cours des six mois depuis la réouverture de l’enquête sur la disparition d’Orlandi. Dans un communiqué, il s’est engagé à poursuivre l’affaire.

L’intérêt populaire pour l’affaire a été renouvelé l’année dernière avec le documentaire en quatre parties de Netflix « Vatican Girl », qui a exploré les différents scénarios suspectés de sa disparition et a également fourni un nouveau témoignage d’un ami qui a déclaré qu’Orlandi lui avait dit une semaine avant sa disparition que un clerc de haut rang du Vatican lui avait fait des avances sexuelles.

Des affiches de la série Netflix Vatican Girl : La disparition d’Emanuela Orlandi sont vues à Rome. Francesco Fotia/AGF/Universal Images Group via Getty Images

Après la diffusion du documentaire et à l’approche du 40e anniversaire de sa disparition, la famille d’Orlandi – soutenue par certains législateurs – a fait pression pour une commission d’enquête parlementaire italienne. Séparément, les parquets du Vatican et de Rome ont rouvert l’enquête.

L’ancien procureur en chef de Rome qui a archivé l’affaire dans le système judiciaire italien, Giuseppe Pignatone, est maintenant le juge en chef du tribunal pénal du Vatican, où Diddi est le procureur en chef.

Dans la déclaration, Diddi a déclaré que son bureau avait recueilli « toutes les preuves disponibles dans les structures du Vatican et du Saint-Siège ».

Il a déclaré que son bureau avait également interrogé des personnes qui occupaient des postes au Vatican il y a 40 ans.

« Il a procédé à l’examen du matériel, en confirmant certaines pistes d’enquête méritant une enquête plus approfondie et en transmettant toute la documentation pertinente, au cours des dernières semaines, au parquet de Rome, afin que ce dernier puisse y jeter un coup d’œil et poursuivre dans la direction qu’il juge le plus approprié », indique le communiqué.

Il a exprimé sa solidarité avec la famille Orlandi.

Pietro Orlandi, qui s’est battu pendant 40 ans pour découvrir la vérité sur sa sœur, prévoit un sit-in de protestation dimanche près du Vatican. Il a longtemps accusé le Vatican de ne jamais avoir révélé ce qu’il savait de l’affaire.