Le Vatican accuse la Chine d’avoir violé un accord litigieux et exprime “surprise et regret”

Le Vatican a accusé la Chine de violer un accord international et de nommer un évêque dans un diocèse non reconnu par le Saint-Siège.

« C’est avec surprise et regret que le Saint-Siège a appris la nouvelle de la “cérémonie d’installation” qui s’est déroulée le 24 novembre à Nanchang, de SE Mgr Giovanni Peng Weizhao, évêque de Yujiang (province du Jiangxi), comme “évêque auxiliaire de Jiangxi’, un diocèse non reconnu par le Saint-Siège”, a déclaré samedi le Vatican dans un communiqué.

L’installation de l’évêque serait l’une des violations les plus graves du pacte de la Chine avec le Vatican, qui a été initialement signé en 2018. Bien que les termes exacts de l’accord soient inconnus, on pense que l’accord permet un accord de partage de compétence sur la nomination des évêques, une rupture avec le processus typique de l’Église catholique.

LE VATICAN SOUS LE FEU POUR AVOIR RENOUVELÉ L’ACCORD AVEC LE PARTI COMMUNISTE CHINOIS

L’accord a été carrément rejeté par les observateurs internationaux, qui ont accusé l’Église catholique de céder au gouvernement communiste chinois.

Malgré ces critiques, le Vatican a renouvelé l’accord avec le Parti communiste chinois le mois dernier, invitant à de nouvelles réactions.

“Le premier accord, signé en 2018, se voulait expérimental, mais ses résultats ont été sombres. Au cours des deux dernières années seulement, le gouvernement chinois a fait des descentes dans les services religieux, emprisonné des prêtres non conformes et retiré des croix des églises”, a déclaré David. Curry, PDG d’Open Doors USA, un organisme international de surveillance de la persécution religieuse, a déclaré à Fox News à l’époque. “(L’accord) donne au Vatican et au PCC une autorité partagée sur la nomination des évêques dans le pays.”

POMPEO DÉFEND LA CRITIQUE DU VATICAN SUR LES LIENS AVEC LA CHINE

Le Vatican a maintenant demandé une explication à la Chine sur l’installation non autorisée, notant que les rapports indiquent que le déménagement a été effectué sous la pression des autorités locales.

“Un tel événement, en fait, ne s’est pas déroulé conformément à l’esprit de dialogue qui existe entre les parties du Vatican et les parties chinoises et à ce qui a été stipulé dans l’Accord provisoire sur la nomination des évêques du 22 septembre 2018”, a déclaré le déclaration dit. “De plus, la reconnaissance civile de Mgr Peng a été précédée, selon les rapports reçus, par des pressions prolongées et intenses de la part des Autorités locales.”

Mais le Vatican a également exprimé sa volonté de continuer à travailler avec le gouvernement chinois si le Parti communiste chinois respecte les termes de l’accord de 2018.

“Le Saint-Siège espère que des épisodes similaires ne se reproduiront pas, attend la communication appropriée à ce sujet de la part des autorités et réaffirme son entière volonté de poursuivre le dialogue respectueux concernant toutes les questions d’intérêt commun”, indique le communiqué.