Le Vatican a émis un timbre de Jésus basé sur le street art et est maintenant poursuivi par l’artiste

Une nuit au début de 2019, l’artiste de rue de Rome Alessia Babrow a collé une image stylisée du Christ qu’elle avait faite sur un pont près du Vatican. Un an plus tard, elle a été choquée d’apprendre que le Vatican avait apparemment utilisé une reproduction de l’image, qui présentait le cœur emblématique de Babrow sur la poitrine du Christ, comme son timbre-poste de Pâques 2020.

Babrow a poursuivi le bureau des télécommunications de la cité-État du Vatican devant un tribunal de Rome le mois dernier, alléguant que cela profitait à tort de sa créativité et violait l’intention de son œuvre. Le procès, qui demande près de 130 000 euros (160 000 $) de dommages et intérêts, a déclaré que le Vatican n’avait jamais répondu officiellement aux tentatives de Babrow de négocier un règlement après avoir découvert qu’il avait utilisé son image sans son consentement et l’avait vendue.

«Je ne pouvais pas le croire. Honnêtement, je pensais que c’était une blague », a déclaré Babrow à l’Associated Press dans une interview, à quelques pas de la place Saint-Pierre. « Le vrai choc, c’est que vous n’attendez pas certaines choses de certaines organisations. »

Le Vatican abrite certaines des plus grandes œuvres d’art jamais réalisées, et il applique vigoureusement son droit d’auteur sur tout, de la chapelle Sixtine à la Pietà de Michel-Ange. Mais maintenant, les rôles ont tourné et le Vatican est accusé d’avoir violé les droits de propriété intellectuelle d’un artiste de rue.

Le bureau des timbres du Vatican a refusé de commenter le procès, a déclaré son chef, Massimo Olivieri. Le bureau de presse du Vatican a également refusé les demandes de commentaires.

Les avocats du droit d’auteur familiers avec l’affaire disent qu’il s’agit d’une référence importante pour l’Italie et d’une preuve de l’appréciation croissante du street art à la Banksy. Ils disent que cela souligne que même les graffitis anonymes ou « l’art de la guérilla » méritent d’être protégés contre le merchandising d’entreprise non autorisé, ou, dans ce cas, le merchandising d’église.

Massimo Sterpi, dont le cabinet de Rome a représenté l’agence de lutte antiparasitaire de Banksy dans des affaires de droit d’auteur, a déclaré que la loi sur la propriété intellectuelle dans une grande partie de l’Europe et des États-Unis protège les droits des artistes même si une pièce a été créée illégalement sur une propriété publique ou privée.

« La loi considère qu’il n’est pas pertinent que l’œuvre soit réalisée sur du papier, de la toile ou un mur ou un pont », a déclaré Sterpi. Les personnes qui commercialisent l’art de la rue sans faire d’efforts de bonne foi pour trouver l’artiste et négocier l’utilisation de l’image « le font à leurs risques et périls », a-t-il déclaré.

L’œuvre d’art en question est une image imprimée du Christ de 35 centimètres de haut (13,8 pouces de haut) inspirée de la célèbre œuvre du peintre allemand du XIXe siècle Heinrich Hofmann. Sur le torse du Christ se trouve l’étiquette révélatrice de Babrow : une image d’un cœur humain avec les mots « JUST USE IT » écrits à la manière d’un graffiti.

L’œuvre fait partie du projet « Just Use It » de Babrow, qui a débuté en 2013 et a inclus des cœurs similaires sur des bouddhas, la divinité hindoue Ganesha et la Vierge Marie que l’on peut trouver sur les murs, les escaliers et les ponts autour de Rome. Une version énorme orne également un échafaudage de palais.

Le concept du projet, dit Babrow, est de « promouvoir l’intelligence et le cerveau du cœur » d’une manière holistique et sans jugement. L’avocat Mauro Lanfranconi a fait valoir dans le procès qu’en s’appropriant l’image pour promouvoir l’Église catholique, le Vatican a « irrévocablement déformé » le message de Babrow selon lequel il n’y a pas de vérités universelles.

Le Vatican a imprimé un premier 80.000 timbres du Christ à 1,15 euro pièce, selon le procès. Les timbres et un dossier commémoratif étaient toujours en vente au bureau de poste du Vatican la semaine dernière et figuraient en bonne place au bureau du caissier en tant qu’article promotionnel à vendre.

Babrow dit qu’elle a créé l’image du Christ le 19 février 2019 et l’a collée peu de temps après sur un mur de marbre travertin juste à côté du pont principal qui mène au Vatican, l’une des quelques affiches qu’elle a mises en place cette nuit-là. autour du centre de Rome. L’œuvre porte ses initiales manuscrites à l’intérieur du cœur.

Elle a découvert qu’il avait été utilisé comme cachet du Vatican lorsqu’un célèbre photographe d’art de rue à Rome l’a vu et l’a immédiatement reconnu comme l’œuvre de Babrow.

Olivieri, le chef numismatique du Vatican, a déclaré à un journaliste italien qu’il avait pris une photo du Christ lorsqu’il l’avait vu alors qu’il conduisait son cyclomoteur un jour et avait décidé d’utiliser l’image pour le timbre de Pâques dans une tentative apparente de faire appel à une nouvelle génération. d’amateurs de timbres.

Dans des commentaires rapportés par le journaliste du blog d’art en ligne Artslife.com, Olivieri a déclaré qu’il craignait que les hauts responsables du Saint-Siège ne résistent à l’utilisation d’un timbre branché de style graffiti pour Pâques.

« Au lieu de cela, l’acceptation a été immédiate et convaincue », a-t-il déclaré.

Les avocats de Babrow ont envoyé une lettre recommandée et un e-mail au bureau philatélique et numismatique identifiant Babrow comme l’artiste, selon le procès, mais il n’y a eu aucune réponse écrite à sa demande de négocier les conditions d’utilisation, ce qui l’a incitée à poursuivre.

« Je pensais qu’ils agissaient de bonne foi, qu’il était vrai qu’ils me cherchaient, comme cela avait été écrit dans les journaux », a-t-elle déclaré. « Seulement, il semble que ce n’était pas comme ça parce qu’ils n’ont jamais voulu me rencontrer. »

Babrow a souligné que le procès n’était pas une attaque contre l’Église catholique ou le Vatican, mais plutôt une tentative de protéger ses droits et de s’assurer que son œuvre n’était pas utilisée pour financer des choses hors de son contrôle.

Les avocats du droit d’auteur ont déclaré que le statut du Vatican en tant qu’État souverain ne le protégerait probablement pas de la juridiction d’un tribunal italien, étant donné que l’activité commerciale et les dommages présumés causés à Babrow se sont produits en Italie.

L’affaire est quelque peu surprenante, étant donné que le Vatican connaît bien les droits de propriété intellectuelle et a montré son empressement à protéger son propre droit d’auteur sur tout, des paroles du pape à ses vastes collections d’art.

Il y a des années, la maison d’édition du Vatican a exigé des redevances des journalistes qui ont écrit des livres réimprimant les homélies du pape Benoît XVI. Les musées du Vatican exigent depuis longtemps que les médias couvrant les événements d’actualité dans le musée acceptent de remettre les droits d’auteur de leurs images, de peur que quiconque n’essaye de reproduire un Raphaël sans l’autorisation du pape.

Enrico Bonadio, professeur de droit de la propriété intellectuelle à la City Law School de l’Université de Londres, a déclaré que les artistes de rue peuvent utiliser ces mêmes protections pour leurs propres créations.

« La loi ne fait pas de discrimination », a déclaré Bonadio lors d’un entretien téléphonique. « Les lois sur le droit d’auteur ne soumettent pas la protection d’une œuvre d’art au fait qu’elle se trouve dans une galerie ou un musée. »

