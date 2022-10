Le vaste Xinjiang chinois frappé par les restrictions de voyage liées au COVID-19

BEIJING – Le Xinjiang tentaculaire est la dernière région chinoise à être frappée par des restrictions de voyage radicales liées au COVID-19, alors que la Chine renforce encore les mesures de contrôle avant un congrès clé du Parti communiste plus tard ce mois-ci.

Les trains et les bus à destination et en provenance de la région de 22 millions d’habitants ont été suspendus et le nombre de passagers sur les vols a été réduit à 75% de la capacité, ont indiqué des informations jeudi.