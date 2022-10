Le vaste Xinjiang chinois frappé par les restrictions de voyage liées au COVID-19

BEIJING (AP) – Le tentaculaire Xinjiang est la dernière région chinoise à être frappée par des restrictions de voyage radicales liées au COVID-19, alors que la Chine renforce encore les mesures de contrôle avant un congrès clé du Parti communiste plus tard ce mois-ci.

Les trains et les bus à destination et en provenance de la région de 22 millions d’habitants ont été suspendus et le nombre de passagers sur les vols a été réduit à 75% de la capacité, ont indiqué des informations jeudi.

Comme c’est souvent le cas avec la politique draconienne du “zéro-COVID” de la Chine, les mesures semblaient hors de proportion avec le nombre de cas détectés.

La Commission nationale de la santé n’a annoncé que 93 cas au Xinjiang mercredi et 97 jeudi, tous asymptomatiques. Les dirigeants du Xinjiang ont reconnu mardi des problèmes avec les mesures de détection et de contrôle, mais n’ont donné aucun mot sur le moment où ils prévoyaient de lever les restrictions.

Les autorités sont désespérées de ne pas être appelées pour de nouvelles épidémies dans leurs régions et le Xinjiang a fait l’objet d’un examen particulier sur la création par le gouvernement d’une série de centres de rééducation de type carcéral dans lesquels les minorités musulmanes ont appris à renoncer à leur religion et auraient été soumises à une série de violations des droits de l’homme.

Le vaste système de surveillance du Xinjiang, reposant sur des points de contrôle omniprésents, des logiciels de reconnaissance faciale et même vocale, et la surveillance universelle des téléphones portables, a rendu le contrôle des déplacements parmi la population particulièrement facile.

“Zero-COVID” a été étroitement identifié avec le chef du Parti communiste Xi Jinping, qui devrait recevoir un troisième mandat de cinq ans lors du congrès commençant le 16 octobre. Et ce, malgré les critiques de l’Organisation mondiale de la santé et les perturbations massives de la l’économie, l’éducation et la vie normale en Chine.

Le mois dernier, un accident de bus nocturne qui a tué 27 personnes qui étaient déplacées de force vers un lieu de quarantaine de masse dans le sud-ouest de la Chine a déclenché une tempête de colère en ligne face à la dureté de la politique. Les survivants ont déclaré qu’ils avaient été contraints de quitter leurs appartements alors même qu’aucun cas n’avait été découvert.

“Zero-COVID” a été célébré par les dirigeants du pays comme preuve de la supériorité de leur système sur les États-Unis, qui ont enregistré plus d’un million de décès dus au COVID-19.

Xi a cité l’approche de la Chine comme un “succès stratégique majeur” et une preuve des “avantages significatifs” de son système politique par rapport aux démocraties libérales occidentales.

Pourtant, alors même que d’autres pays s’ouvrent, les coûts humanitaires de l’approche pandémique de la Chine ont augmenté.

Plus tôt cette année à Shanghai, des habitants désespérés se sont plaints de ne pas pouvoir obtenir de médicaments ou même de produits d’épicerie pendant les deux mois de fermeture de la ville, tandis que certains sont morts dans les hôpitaux par manque de soins médicaux alors que la ville restreignait les déplacements. La semaine dernière, des habitants de la région ouest du Xinjiang ont déclaré avoir eu faim pendant un confinement de plus de 40 jours.

The Associated Press