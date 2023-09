Le vaste potentiel de l’esprit humain – Enjeux mondiaux

LONDRES, 15 sept (IPS) – Avec espoir et courage, nous devons relever les défis qui nous attendent. Nous devons relever le défi d’un monde en proie au changement climatique, aux déplacements forcés, aux conflits armés et aux violations des droits de l’homme. Nous devons relever le défi du refus des filles de leur droit à l’éducation en Afghanistan. Nous devons relever le défi d’une crise mondiale des réfugiés qui perturbe les acquis du développement partout dans le monde. Nous devons relever le défi des guerres brutales et inadmissibles dans des pays comme le Soudan et l’Ukraine, qui mettent chaque jour des millions d’enfants en danger.

En garantissant à chaque enfant l’accès à une éducation de qualité et en exploitant le vaste potentiel de l’esprit humain – en particulier les 224 millions de filles et de garçons pris dans des situations d’urgence et des crises prolongées qui ont un besoin si urgent de notre soutien – nous pouvons relever ce défi. C’est une chance pour filles handicapés comme Sammy en Colombie de trouver un endroit propice pour apprendre et grandir, c’est une chance pour les filles qui ont été forcées de se marier précocement comme Ajak au Soudan du Sud de reprendre le contrôle de leur vie, c’est une chance pour les réfugiés comme Jannat au Bangladesh de retrouver espoir et dignité.

Comme l’éducation ne peut pas attendre (ECW), le Fonds mondial des Nations Unies pour l’éducation dans les situations d’urgence, a achevé avec succès sa première période de plan stratégique et entre maintenant dans sa deuxième période stratégique, nous constatons à maintes reprises le pouvoir de l’éducation pour propulser les efforts mondiaux visant à tenir les promesses énoncées dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030, l’Accord de Paris, la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres cadres internationaux cruciaux. En garantissant une éducation holistique de qualité aux enfants les plus marginalisés et les plus vulnérables du monde dans des situations de crise, nous investissons dans le capital humain, transformons les économies, garantissons les droits de l’homme et construisons un avenir plus pacifique et plus durable pour tous.

Les réalisations décrites dans Rapport sur les résultats annuels 2022 de l’ECW raconter l’histoire d’un fonds mondial révolutionnaire qui évolue avec force, rapidité et agilité, tout en atteignant la qualité. En collaboration avec un nombre croissant de partenaires stratégiques, ECW a atteint 4,2 millions d’enfants rien qu’en 2022. C’était également la première fois que les filles représentaient plus de la moitié des enfants touchés par les investissements de l’ECW, dont 53 % des filles du niveau secondaire, ce qui constitue une étape importante dans la réalisation de l’objectif ambitieux de 60 % de filles atteintes. Aujourd’hui dans sa sixième année de fonctionnement, ECW a permis à un total de 8,8 millions d’enfants et d’adolescents de bénéficier de la sécurité, du pouvoir et des opportunités d’une éducation inclusive et de qualité. 32,2 millions d’enfants et d’adolescents supplémentaires ont bénéficié d’interventions ciblées pendant la pandémie de COVID-19.

Nous constatons également qu’un mouvement mondial de plaidoyer atteint une masse critique, accompagné d’un engagement politique plus fort et d’un financement accru pour le secteur. En 2022, le financement de l’éducation en situation d’urgence a été plus élevé que jamais. Le financement total disponible a augmenté de plus de 57 % en seulement trois ans, passant de 699 millions de dollars en 2019 à plus de 1,1 milliard de dollars en 2022.

Cependant, les besoins ont également grimpé en flèche au cours de cette même période. Les demandes de financement pour l’éducation en situation d’urgence dans le cadre des appels humanitaires ont presque triplé, passant de 1,1 milliard de dollars en 2019 à près de 3 milliards de dollars à la fin de 2022. Cela signifie que même si les donateurs intensifient leurs efforts, le déficit de financement s’est en réalité élargi, et seulement 30 % des les besoins en matière d’éducation en situation d’urgence ont été financés en 2022.

Avec le soutien de donateurs clés – dont l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui sont les trois principaux contributeurs sur 25 au total, tels que des partenaires visionnaires du secteur privé comme la Fondation LEGO – 826 millions de dollars américains ont été annoncés lors du sommet de haut niveau de l’ECW. Conférence de financement au début de 2023. Les efforts collectifs de mobilisation des ressources de la part de tous les partenaires et parties prenantes aux niveaux mondial, régional et national ont également permis de débloquer 842 millions de dollars supplémentaires de financement pour l’éducation dans le pays, qui ont été apportés conformément au plan de résilience pluriannuel d’ECW. Programmes dans 22 pays, et illustre ainsi une forte coordination de la part des partenaires donateurs stratégiques qui travaillent dans des contextes d’urgence touchés et de crises prolongées.

Nous devons relever ce défi en trouvant des moyens nouveaux et innovants de financer l’éducation. À ce jour, certains des donateurs bilatéraux et multilatéraux les plus importants et potentiels de l’ECW n’ont pas encore engagé de financement pour l’ensemble de la période 2023-2026, et il subsiste un déficit de financement de la part du secteur privé, des fondations et des donateurs philanthropiques. Au premier semestre 2023, l’ECW est confrontée à un déficit de financement d’environ 670 millions de dollars pour financer entièrement les résultats du plan stratégique 2023-2026, afin d’atteindre plus de 20 millions d’enfants au cours des trois prochaines années.

Les investissements répondront aux divers impacts de la crise sur l’éducation grâce à des approches centrées sur l’enfant et adaptées aux besoins de groupes spécifiques touchés par la crise, tels que les enfants handicapés, les filles, les réfugiés et les enfants vulnérables des communautés d’accueil. Ces investissements portent sur l’apprentissage scolaire, l’apprentissage social et émotionnel, le sport, les arts, combinés à des services de santé mentale et psychosociaux, à l’alimentation scolaire, à l’eau et à l’assainissement, ainsi qu’à un volet de protection.

Depuis que l’ECW est devenue opérationnelle, nous avons résisté aux forces cataclysmiques d’une pandémie mondiale, à la montée des conflits armés qui ont perturbé la sécurité sociale et économique dans le monde entier, au refus inadmissible de l’éducation des filles en Afghanistan, aux inondations et aux sécheresses rendues encore plus dévastatrices. par le changement climatique et d’autres crises qui font dérailler les efforts visant à atteindre les objectifs de développement durable.

Il est désormais temps de nous rassembler en un seul peuple, une seule planète pour relever les défis qui nous attendent. Il est maintenant temps d’exploiter le vaste potentiel de l’esprit humain. Avec l’éducation pour tous, nous pouvons garantir que des filles comme Sammy, Ajak et Jannat puissent atteindre leur plein potentiel et construire un monde meilleur pour les générations à venir.

L'hon. Gordon Brun est l'Envoyé spécial des Nations Unies pour l'éducation mondiale

