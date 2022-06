Le vaste paquet de contrôle des armes à feu des démocrates de la Chambre, expliqué

Alors que le Sénat tente de trouver un compromis sur la législation sur le contrôle des armes à feu, la Chambre va de l’avant avec son propre paquet sur la question, en commençant par un balisage d’urgence cette semaine.

Bien que les législateurs soient actuellement en vacances, le comité judiciaire de la Chambre est revenu jeudi pour une session urgente axée sur plusieurs projets de loi visant à régler la limite d’âge pour l’achat d’armes à feu, la vente de chargeurs de grande capacité et le stockage des armes à feu. Suite au balisage, ces projets de loi pourraient être prêts pour un vote au sol dès la semaine prochaine.

Cette législation – qui sera inévitablement bloquée au Sénat – est une reconnaissance de l’importance de cette question et un moyen pour les démocrates de montrer aux électeurs qu’ils essaient d’agir à la suite des récentes fusillades de masse à Buffalo, New York, Uvalde, Texas et Tulsa, Oklahoma.

Dans le cadre du balisage de cette semaine, les démocrates ont examiné huit projets de loi, qu’ils ont surnommés le paquet Protect Our Kids. Cette législation s’ajoute aux votes que la Chambre adoptera sur une loi fédérale sur le drapeau rouge parrainée par la représentante Lucy McBath (D-GA), qui permet aux forces de l’ordre de confisquer les armes d’un individu considéré comme une menace pour lui-même ou pour autrui, ainsi qu’un balisage qu’il effectuera sur une interdiction des armes d’assaut. Les démocrates de la Chambre ont également voté précédemment sur deux projets de loi qui renforceraient la vérification des antécédents des armes à feu.

Les actions de la Chambre se déroulent parallèlement aux pourparlers bipartites au Sénat qui devraient aboutir à un projet de loi beaucoup plus étroit, voire pas du tout. Plus tôt cette semaine, les sens. John Cornyn (R-TX), Chris Murphy (D-CT), Thom Tillis (R-NC) et Kyrsten Sinema (D-AZ) se sont rencontrés via Zoom pour poursuivre les discussions sur un éventuel accord probable. pour se concentrer sur les «lois du drapeau rouge» ou les vérifications des antécédents. Le président Joe Biden a également encouragé le Congrès à agir et continuera de le faire dans un discours jeudi. Jusqu’à présent, les législateurs n’ont pas encore trouvé d’accord concret.

L’examen accéléré par la Chambre des projets de loi sur le contrôle des armes à feu est remarquable, bien qu’il n’inclue pas certaines dispositions qui se sont avérées efficaces pour réduire la violence armée dans plusieurs États, telles que la législation exigeant l’octroi de licences d’armes à feu. Étant donné que ces projets de loi ne devraient pas être adoptés par le Sénat, aller plus loin dans ce paquet permettrait aux démocrates de se démarquer encore plus des républicains – et d’envoyer un message plus fort sur les réformes que le parti est prêt à envisager.

Les projets de loi sur le contrôle des armes à feu que les démocrates envisagent – et ce qu’ils feraient

Les démocrates ont rédigé huit projets de loi qui limitent l’accès des armes à feu aux jeunes et exigent des pratiques de stockage plus sûres. Plusieurs de ces mesures ont été démontrées par des chercheurs au niveau de l’État pour réduire la violence armée et seraient importantes si elles étaient adoptées.

« Je pense que cela aurait un impact significatif sur la réduction des décès par arme à feu », déclare Kerri Raissian, professeure agrégée de politique publique à l’Université du Connecticut, dont les travaux se sont concentrés sur la prévention de la violence armée.

Le paquet de contrôle des armes à feu des démocrates comprend les projets de loi suivants :

La loi sur l’augmentation de l’âge : Ce projet de loi relève l’âge d’achat de certains fusils semi-automatiques de 18 à 21 ans. Actuellement, les individus doivent déjà avoir 21 ans pour acheter une arme de poing auprès d’un revendeur agréé par le gouvernement fédéral, bien qu’il n’y ait pas une telle règle pour les fusils semi-automatiques. Augmenter la limite d’âge pour l’achat d’armes à feu pourrait être efficace car une proportion importante de la violence armée est perpétrée par des personnes de moins de 25 ans, qui sont responsables de près de 50 % des homicides, selon les données du FBI.

Lors de plusieurs fusillades de masse cette année, notamment à Uvalde et à Buffalo, l’agresseur avait 18 ans ou moins.

Loi sur la prévention du trafic d’armes : Les vendeurs d’armes sans licence sont actuellement en mesure de vendre un grand nombre d’armes, qui pourraient être réparties entre les États, y compris des endroits où les lois sur le contrôle des armes à feu sont laxistes aux endroits où elles sont plus strictes. Cette loi ferait du trafic d’armes à travers les frontières de l’État une infraction pénale.

Les vendeurs d’armes sans licence sont actuellement en mesure de vendre un grand nombre d’armes, qui pourraient être réparties entre les États, y compris des endroits où les lois sur le contrôle des armes à feu sont laxistes aux endroits où elles sont plus strictes. Cette loi ferait du trafic d’armes à travers les frontières de l’État une infraction pénale. La Loi sur les armes à feu introuvables : L’administration Biden a déjà cherché à réglementer les «armes fantômes», ou les armes que les gens peuvent fabriquer chez eux à l’aide d’un kit. Ceux qui achètent et assemblent des armes à feu de cette manière n’ont pas eu à respecter les mêmes restrictions fédérales que ceux qui achètent des armes plus traditionnelles auprès de vendeurs agréés.

Cette législation codifierait les réglementations de l’administration et obligerait ceux qui achètent des armes fantômes à se soumettre à une vérification des antécédents, et exigerait que les armes fantômes aient des numéros de série afin qu’elles soient plus faciles à retracer.

La loi d’Ethan, la Safe Guns, la Safe Kids Act et la Kimberly Vaughn Firearm Safety Act : Ces projets de loi exigeraient un stockage sûr des armes à feu dans une maison où un mineur pourrait y avoir accès ; ceux qui ne respecteraient pas cette loi s’exposeraient à des sanctions pénales et à la saisie de leur arme.

Ces projets de loi exigeraient un stockage sûr des armes à feu dans une maison où un mineur pourrait y avoir accès ; ceux qui ne respecteraient pas cette loi s’exposeraient à des sanctions pénales et à la saisie de leur arme. Fermeture de la loi Bump Stock Loophole Act : L’ancien président Donald Trump a interdit les stocks de bosse – un accessoire qui se fixe aux fusils qui permet un tir plus rapide – et ce projet de loi codifierait cette action exécutive, de sorte qu’elle serait inscrite dans la loi et plus difficile à annuler. Un stock de bosse a été utilisé lors d’une fusillade de masse en 2017 à Las Vegas.

L’ancien président Donald Trump a interdit les stocks de bosse – un accessoire qui se fixe aux fusils qui permet un tir plus rapide – et ce projet de loi codifierait cette action exécutive, de sorte qu’elle serait inscrite dans la loi et plus difficile à annuler. Un stock de bosse a été utilisé lors d’une fusillade de masse en 2017 à Las Vegas. La loi Keep Americans Safe : Les chargeurs de grande capacité sont considérés comme contribuant fortement aux tirs de masse car ils permettent à un individu de tirer très rapidement plusieurs cartouches de munitions. Cette disposition interdirait la vente de chargeurs de grande capacité et rendrait plus difficile l’obtention des outils qui ont servi à ces tournages.

« Si vous ne pouvez pas mettre la main sur des magazines de grande capacité, vous seriez moins en mesure de tirer sur autant de personnes », explique Paul Reeping, étudiant au doctorat à Columbia, qui a étudié la prévention de la violence armée.

À ce stade, il n’est toujours pas clair si ces projets de loi seront votés en bloc ou en tant que projets de loi individuels, étant donné les inquiétudes de certains membres de la conférence concernant des dispositions spécifiques.

Mais de nombreux représentants démocrates ont souligné que le vote sur ces projets de loi aidera les électeurs à comprendre clairement où ils en sont avant les élections de mi-mandat.

« Le peuple américain nous demande d’agir. Ils nous ont donné la majorité en 2018 parce que nous avons promis d’agir », ont écrit plus de 100 législateurs dans une lettre aux dirigeants démocrates la semaine dernière. « Nous ne devons pas gâcher cette occasion de montrer au peuple américain que la Chambre dirigée par les démocrates est sérieuse pour sauver des vies et mettre fin à la violence armée. »

Les démocrates pourraient encore voir plus grand

L’examen accéléré par la Chambre des projets de loi sur le contrôle des armes à feu contribuerait probablement à réduire la violence armée si les projets de loi devenaient loi, mais comme German Lopez l’a expliqué précédemment pour Vox, les politiques qui pourraient avoir le plus d’impact sont celles qui réduisent le nombre d’armes à feu que les gens possèdent. Il s’agit notamment de propositions telles que l’octroi de licences d’armes à feu, qui limiteraient le nombre d’armes à feu vendues car il est plus difficile de les obtenir.

«Ces lois, qui sont actuellement en vigueur dans neuf États pour les armes de poing, sont associées à une réduction des homicides par arme à feu, y compris des fusillades de masse», explique Cassandra Crifasi, chercheuse au Johns Hopkins Center for Gun Policy and Research. Les programmes de licences d’armes à feu, comme celui établi dans le Connecticut, exigent que les gens subissent une vérification des antécédents et une formation à la sécurité des armes à feu. Depuis la mise en œuvre de la loi sur les licences, le Connecticut a vu son taux d’homicides par arme à feu baisser de 40 %.

Étant donné qu’aucun des projets de loi de la Chambre ne devrait être adopté par le Sénat, il serait logique que les démocrates de la chambre présentent une législation plus étendue qui traite du nombre d’armes à feu en circulation. Cela permettrait de mieux comprendre ce que le parti est prêt à envisager.

Cependant, une grande raison pour laquelle ils pourraient limiter ce qu’ils poursuivent est les contraintes politiques auxquelles ils sont confrontés au sein de leur propre conférence. Comme l’a rapporté le Washington Post, les démocrates de la Chambre pourraient voir des membres modérés faire défaut sur la législation sur le contrôle des armes à feu.

Dans le passé, les représentants Jared Golden (D-ME) et Ron Kind (D-MI) font partie de ceux qui ont voté contre les projets de loi sur la vérification des antécédents à la Chambre, tandis qu’une poignée d’autres ont fait de même sur la législation antérieure. Étant donné que les républicains sont largement prêts à s’opposer à toute mesure de contrôle des armes à feu, l’unité démocrate est importante pour ces votes. Il existe actuellement une incertitude quant à savoir s’il y a suffisamment de votes démocrates pour une interdiction des armes d’assaut également.

Un porte-parole de la magistrature de la Chambre n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les politiques à l’étude.

Les experts en violence armée notent qu’une législation traitant du lien entre la violence domestique et la violence armée serait également utile. Les défenseurs poussent depuis longtemps les législateurs à combler ce que l’on appelle la « faille du petit ami » dans la loi sur la violence à l’égard des femmes : actuellement, une personne pourrait se voir interdire de posséder une arme à feu si elle fait face à une condamnation pour violence domestique, mais seulement si elle est mariée à, vivait avec la victime ou partageait un enfant avec elle. Les démocrates ont tenté à plusieurs reprises de combler cette lacune, mais ont été repoussés par les républicains.

Il est peu probable que le Sénat envisage des propositions plus radicales, les démocrates de la Chambre ont une chance d’utiliser leur plate-forme pour être plus agressifs sur les armes à feu. Leur décision de ne pas le faire nous rappelle à quel point la réalité politique limite la conversation sur le contrôle des armes à feu, même parmi les démocrates.