Le variant XEC du COVID, plus contagieux, pourrait devenir la souche dominante aux États-Unis

Les effets secondaires de la souche XEC du COVID-19 récemment découverte pourraient ne pas être aussi graves, mais elle fait partie de la classe des variantes les plus contagieuses, affirment les experts.

Le Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) définit XEC comme recombinant ou hybride des souches KS.1.1 et KP.3.3., toutes deux de la famille Omicron qui sont devenues la souche prédominante aux États-Unis fin décembre 2022.

La variante, apparue pour la première fois à Berlin fin juin, a vu des centaines de cas se multiplier dans Allemagne, France, Danemark et Pays-Basselon un rapport de Mike Honey, spécialiste australien de l’intégration de données.

Le XEC a également été signalé dans au moins 25 États américains, bien qu’il pourrait y en avoir davantage, car les tests génétiques ne sont pas effectués sur chaque test positif, a déclaré l’épidémiologiste de RTI International, Joëlla W. Adams.

« Nous nous basons souvent sur ce qui se passe en Europe pour savoir ce qui pourrait se passer ici », a déclaré Adams à USA TODAY vendredi. « Chaque fois que nous entrons dans une saison où plusieurs virus se manifestent en même temps, comme lorsque nous entrons dans la saison de la grippe, cela complique évidemment les choses. »

Quelle est la variante XEC ?

La nouvelle souche COVID XEC est une souche recombinante de deux variantes de la famille Omicron : KS.1.1 et KP.3.3.

La souche hybride a été signalée pour la première fois à Berlin fin juin, mais s’est propagée à travers l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie, les principaux cas étant enregistrés en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et au Danemark.

La variante XEC est-elle plus contagieuse ?

Bien que rien n’indique que la souche XEC augmentera la gravité du virus, elle pourrait potentiellement devenir une souche dominante car les variantes d’Omicron sont plus contagieuses. Cependant, les vaccins COVID-19 et les rappels actuellement disponibles sont particulièrement protecteurs contre la XEC car il s’agit d’un hybride de deux souches d’Omicron.

« Ces souches ont l’avantage d’être plus transmissibles que d’autres familles, et donc les vaccins actuellement proposés ne sont pas basés sur la variante XEC, mais elles y sont apparentées », a déclaré Adams.

Comme d’autres infections respiratoires, la COVID-19 et ses récents variants Omicron se propageront de plus en plus pendant les saisons d’automne et d’hiver, à mesure que les étudiants retourneront en classe, que les enfants passeront plus de temps à l’intérieur et que les gens rendront visite à leur famille pour les vacances, selon Adams.

Comment pouvons-nous nous protéger du XEC et d’autres variantes ?

Le CDC continue de surveiller l’émergence de variantes dans la population, selon la porte-parole Rosa Norman.

« À l’heure actuelle, nous prévoyons que les traitements et les vaccins contre la COVID-19 continueront de fonctionner contre tous les variants en circulation », a déclaré Norman dans un communiqué à USA TODAY. « Le CDC continuera de surveiller l’efficacité des traitements et des vaccins contre les variants en circulation. »

Le CDC recommande que tout le monde les enfants de 6 mois et plus, à quelques exceptions près, reçoivent un vaccin COVID-19 2024-2025 mis à jour pour se protéger contre le virus, que vous ayez ou non déjà été vacciné ou infecté.

Norman a exhorté les Américains à surveiller les activités de l’agence. Suivi des données COVID pour les mises à jour vers de nouvelles variantes.

KP.3.1.1:Cette variante dominante du COVID-19 représente plus de 50 % des cas, selon de nouvelles données du CDC

Quelle est la souche dominante du COVID aux États-Unis ?

La variante KP.3.1.1 de la COVID-19 est actuellement la souche dominante, responsable de plus de la moitié des infections positives aux États-Unis selon des données récentes. Projections du CDC.

Entre le 1er et le 14 septembre, 52,7 % des infections positives étaient de la souche KP.3.1.1, suivie de la souche KP.2.3 à 12,2 %, selon l’agence. Suivi des données Nowcastqui affiche les estimations et les projections de la COVID-19 pour des périodes de deux semaines.

La souche KP.3.1.1 est devenue dominante pour la première fois au cours de la période de deux semaines, commençant le 21 juillet et se terminant le 3 août.

« Le variant KP.3.1.1 est très similaire aux autres variants en circulation aux États-Unis. Toutes les lignées actuelles sont des descendants du JN.1, qui est apparu fin 2023 », a déclaré Norman à USA TODAY.

Symptômes de la COVID-19 XEC

Rien n’indique que la variante XEC présente ses propres symptômes uniques.

Le CDC continue de décrire les symptômes de base du COVID-19, qui peuvent apparaître entre deux et 14 jours après l’exposition au virus et peuvent aller de légers à graves.

Voici quelques-uns des symptômes de la COVID-19 :

Fièvre ou frissons

Toux

Essoufflement ou difficulté à respirer

Fatigue

Douleurs musculaires ou corporelles

Mal de tête

Perte du goût ou de l’odorat

Mal de gorge

Congestion ou écoulement nasal

Nausées ou vomissements

Diarrhée

Le CDC a déclaré que vous devriez consulter un médecin si vous présentez les symptômes suivants :

Difficulté à respirer

Douleur ou pression persistante dans la poitrine

Nouvelle confusion

Incapacité à se réveiller ou à rester éveillé

Peau, lèvres ou ongles pâles, gris ou bleus

Contribution : Ahjané Forbes