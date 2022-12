Le varech est en train de disparaître de certaines parties de la côte ouest. Ces scientifiques tentent de le sauver

Au début de la carrière scientifique de Chris Neufeld, il a étudié les créatures qui dépendent des forêts de varech de la côte ouest sauvage : les escargots indigènes, les crabes envahissants et la balane. pénis légendaire.

Le varech lui-même n’était “vraiment que la toile de fond”, flottant à la surface sur des photos de son travail sur le terrain, a-t-il déclaré.

Jusqu’à ce qu’il commence à disparaître.

“Depuis 2016, cette forêt de varech qui est à l’arrière-plan de la photo que je montre souvent a disparu”, a déclaré Neufeld, chercheur au Bamfield Marine Sciences Centre à Barkley Sound sur l’île de Vancouver, où il est maintenant chef de projet sur le Initiative de sauvetage de varech .

Le problème est plus grand qu’un lit de varech, ou même qu’une côte. Les vagues de chaleur marines, dont la plus longue jamais enregistrée, surnommé “le Blob “, qui a réchauffé le nord-est du Pacifique de 2014 à 2016 – compliquent la survie des algues qui aiment l’eau froide, avec des pertes importantes documentées à partir de Californie à Australie .

Une étude récente de Neufeld et ses collègues publiée dans Applications écologiques a examiné les forêts de varech géant et de varech bull dans la baie de Barkley qui étaient stables depuis au moins quatre décennies. Depuis le Blob, ils ont découvert que 40% de ces lits de varech ont disparu “localement” – et n’ont pas repoussé.

“Il a été très difficile de voir ces choses se produire au cours de notre vie”, a déclaré Neufeld.

Une vue avant et après d’un lit de varech bull à Barkley Sound, C.-B. Les cercles sombres dans l’image du haut sont les bulbes de varech bull. Les recherches menées par Sam Starko, Chris Neufeld et leurs collègues ont montré que 40 % des lits de varech qu’ils ont étudiés ont disparu pendant la vague de chaleur marine connue sous le nom de ” Blob”. (Sam Starko)

Loin d’être une toile de fond, les forêts de varech offrent un abri et de la nourriture à des dizaines d’espèces, y compris des ambassadeurs emblématiques de la vie marine comme les baleines et les loutres de mer. Le saumon se cache des prédateurs parmi les frondes; les harengs pondent leurs œufs. Là où le varech a disparu, d’importantes pêcheries comme l’ormeau s’est effondré .

La semaine dernière, le président du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, Hoesung Lee, s’est exprimé sur le “ risque élevé ” aux forêts de varech des ” changements de phase irréversibles ” et de la perte de biodiversité alors que le réchauffement climatique rend les vagues de chaleur marines plus fréquentes et plus intenses.

La Kelp Rescue Initiative fait partie des groupes qui étudient ce que nous pouvons faire maintenant pour aider le varech, d’autant plus que les gens considèrent les algues comme un allié possible contre les émissions de carbone.

Une cathédrale sous-marine

Tout le monde ne partage pas la passion pour les frondes brunes et glissantes qui s’échouent parfois sur le rivage.

Mais regardez sous la surface, où les varechs géants formant la canopée dominent dans l’eau froide et sombre, et il y a une forêt sous-marine pleine de vie qui, pour les plongeurs comme Jackie Hildering, inspire l’admiration.

“Vous êtes vraiment dans cet endroit d’un autre monde”, a déclaré Hildering, co-fondateur de la Marine Education and Research Society à Port McNeill sur l’île de Vancouver.

Allez sous l’eau et les forêts de varech créent ce que l’éducatrice marine Jackie Hildering décrit comme un «lieu d’un autre monde», inspirant la crainte. (Jackie Hildering)

“C’est l’équivalent d’une église ou d’une cathédrale dans le sens de la grandeur et de l’importance qu’elle a.”

Historiquement, le varech a dominé environ un quart des côtes dans le monde entier, créant des points chauds de biodiversité et protégeant les terres des tempêtes. Les patelles et les crabes broutent le varech tandis que les phoques jouent entre les frondes ondulantes.

“C’est vraiment une forêt avec couche après couche de vie”, a déclaré Hildering.

C’est donc avec inquiétude que les biologistes documentent les lieux de déclin rapide et récent.

Un banc de bébés saumons nage à travers une forêt de varech. Les forêts de varech fournissent un abri aux poissons et les harengs pondent leurs œufs sur les lames en forme de feuille du varech. (Fernando Lessa)

Qu’est-ce qui fait mal au varech

Les océans du monde connaissent à la fois un réchauffement progressif et plus extrême et fréquent “ vagues de chaleur marines ” – un terme qui n’est apparu dans la littérature scientifique que dans les années 2010.

Julia Baum, écologiste marine et professeure à l’Université de Victoria, décrit les vagues de chaleur marines comme un « coup de poing » pour les écosystèmes côtiers.

Dans la baie de Barkley, une étude récente a révélé que la plupart des algues ont été anéanties dans les eaux côtières plus chaudes, où des températures de surface atteignant 22 ° C ont été enregistrées, soit environ cinq degrés de plus que tout ce qui a été enregistré sur la côte extérieure.

Le varech commence à mourir lorsque les températures de surface atteignent 18 ou 20 ° C, a déclaré Neufeld, qui est également professeur auxiliaire à l’Université de BC Okanagan.

“Ces vagues de chaleur menacent directement les forêts de varech en rendant l’eau trop chaude.”

Des milliards d’étoiles de tournesol sont mortes de la maladie dévastatrice des étoiles de mer au cours de la dernière décennie, éliminant pratiquement le célèbre prédateur. On pense que le réchauffement des eaux a aggravé la situation. (Donna Gibbs/Aquarium de Vancouver dans Schultz et al. 2016)

Il y a aussi des effets indirects. Lors de la canicule marine 2014-2016, la côte ouest a vu mortalité massive d’étoiles de mer — dont environ 90 % des étoiles de tournesol , un puissant prédateur. Ils mangent des oursins, qui à leur tour mangent du varech.

S’il y a d’autres prédateurs d’oursins, comme les loutres de mer, c’est moins problématique; où Hildering vit, dit-elle, le varech semble bien se porter ou même augmenter par endroits.

Mais sans ces prédateurs, les oursins prennent le relais – fauchant les forêts de varech pour créer ce qu’on appelle des « landes d’oursins ».

Là où il n’y a pas de prédateurs, comme les étoiles de tournesol ou les loutres de mer, pour s’attaquer aux oursins, ils mangent à travers les forêts de varech, créant ce que l’on appelle des « landes d’oursins ». Il est difficile pour le varech de se rétablir là où ces herbivores couvrent le fond de l’océan. (Fernando Lessa)

En Californie, cette combinaison a conduit à la perte de plus de 90 % du varech bull de 300 kilomètres de côtes en un an – 2014 – selon une étude réalisée en Rapports scientifiques de la nature .

Les images satellites montrent un certain rebond depuis 2020, et une petite échelle effort pour enlever les oursins s’est montré prometteur. Mais les forêts sont encore loin de l’abondance d’avant la vague de chaleur.

Varech “à l’épreuve du temps”

En voyant le varech disparaître d’endroits en Colombie-Britannique, Neufeld et d’autres chercheurs se sont associés pour lancer le Initiative de sauvetage de varech l’an dernier, soutenu par le philanthrope Jonathan Page et un consortium de cinq universités de l’Ouest canadien hors de Bamfield.

Ils veulent déterminer quel type de restauration est susceptible de réussir dans la réalité des eaux plus chaudes – quelque chose que Baum, un conseiller scientifique de l’initiative, appelle “le varech à l’épreuve du temps”.

“Nous ne pouvons pas simplement, vous savez, commencer à cultiver du varech dans des zones où il a disparu. Si la raison pour laquelle il a disparu était le changement climatique, nous aurons probablement le même résultat.”

Une partie de ce travail consiste à parcourir la côte de l’île de Vancouver, souvent avec des gardiens ou des guides locaux des Premières nations, dans le cadre de ce que Neufeld appelle une «chasse au trésor» pour trouver des forêts de varech qui existent encore.

Sam Starko, biologiste marin et boursier postdoctoral à l’Université d’Australie-Occidentale, rassemble des lames de varech à Barkley Sound, en Colombie-Britannique, dans le cadre de la recherche qu’il a co-écrite sur la façon dont le varech s’est comporté pendant la vague de chaleur marine « le Blob ». (Chris Neufeld)

Sur des bateaux ou même des paddleboards, les chercheurs ramassent des frondes et les emballent dans de la silice pour le séquençage et l’analyse génétique à l’Université de Victoria, avec plus de 800 échantillons collectés à ce jour.

“L’objectif est de vraiment comprendre les modèles de diversité génétique”, a déclaré Neufeld.

Certains lits de varech diminuent, jusqu’à 50 ou 100 individus, a déclaré Neufeld, et pourraient bientôt disparaître – les chercheurs préservent donc cette diversité pour l’instant dans un “biobanque” à l’Université Simon Fraser .

D’autres lits de varech semblent bien se porter et ceux-ci peuvent contenir une variation génétique naturelle qui sera utile dans les futurs travaux de restauration.

“Quelles forêts de varech… abritent une diversité génétique importante pour résister aux futures vagues de chaleur ou à la prédation par les oursins ?”

Chris Neufeld, vu parmi les varechs intertidaux, est chef de projet dans le cadre de la Kelp Rescue Initiative et chercheur scientifique au Bamfield Marine Sciences Centre à Barkley Sound, en Colombie-Britannique. Après avoir vu disparaître des lits de varech près de l’île de Vancouver pendant la vague de chaleur marine, il cherche restaurer les écosystèmes importants. (Goya Ngan)

La question du carbone bleu

Tout comme les eaux plus chaudes rendent plus difficile la survie du varech dans les latitudes tempérées, l’enthousiasme se développe quant à savoir si le varech lui-même pourrait contribuer au changement climatique.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) reconnaît les autres végétations côtières – les marais littoraux, les herbiers marins et les mangroves – comme “ les écosystèmes du “carbone bleu” . En d’autres termes, des endroits qui pourraient être considérés comme des atténuateurs du changement climatique en eux-mêmes, capables de stocker ce que le GIEC estime à 0,5 % des émissions mondiales par an.

Le varech ne figure pas sur cette liste, malgré analyses scientifiques montrant qu’il peut séquestrer le carbone et ce qui a été décrit comme un “ poussée mondiale ” pour faire reconnaître la restauration et la culture du varech comme une forme de compensation carbone.

Une forêt de varech géant en bonne santé à Barkley Sound vue d’en haut. Le varech couvre environ un quart des côtes mondiales, mais il est menacé par le réchauffement des eaux dans les latitudes tempérées. (Fernando Lessa)

“Il y a beaucoup d’enthousiasme en ce moment sur le potentiel du varech d’être une forme de carbone bleu”, a déclaré Baum.

“En tant que scientifiques, nous voulons nous assurer que … quelque chose n’est pas présenté comme une solution climatique qui ne tient pas debout.”

(Alors que le varech aspire définitivement du carbone lors de sa photosynthèse et se développe rapidement, le débat porte essentiellement sur avec quelle efficacité les algues le stockent . Le varech n’a pas une longue durée de vie comme un vieux peuplement d’arbres, donc quand il meurt, on se demande combien finit par couler dans l’océan profond ou dans un autre réservoir de carbone, par rapport, disons, à pourrir sur la plage.)

Baum dirige un projet appelé Carbone Bleu Canada pour déterminer quel genre de potentiel les écosystèmes des trois côtes du Canada, qui forment le plus long littoral au monde, ont pour absorber les émissions de gaz à effet de serre. Cela inclut les herbiers marins, les marais salants et l’exploration du rôle que le varech peut jouer.

“Nous avons désespérément besoin d’atténuer le changement climatique”, a déclaré Baum. “Nous devons comprendre toutes les différentes façons dont nous pouvons le faire.”

Partout où l’analyse du carbone atterrit, l’importance des forêts de varech – et leur précarité – est déjà établie.

“Il y a un besoin d’action urgente”, a déclaré Neufeld. “Pour moi, il y a une telle force à pouvoir se concentrer sur tout [our efforts] sur les solutions.”