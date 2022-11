Le vapotage et l’utilisation de la cigarette électronique chez les élèves sont en hausse dans les écoles de la région du comté de Kendall, à l’échelle nationale – Shaw Local

Dans un récent rapport national, les résultats ont montré que l’utilisation de la vape et de la cigarette électronique chez les jeunes américains reste élevée – près de 2,5 millions d’élèves du collège et du lycée – et la région du comté de Kendall ne fait pas exception.

L’agent Brian Fasnacht est l’un des deux agents de ressources scolaires (SRO) du service de police de Sandwich.

Fasnacht a déclaré que l’un des SRO parcourait chaque jour chacune des sept écoles de Sandwich CUSD # 430. Il a déclaré que chaque année, de plus en plus d’enfants se faisaient prendre avec des appareils de vapotage et des cigarettes électroniques.

Fasnacht a déclaré qu’il avait commencé à voir le passage au vapotage vers 2017, et qu’il est devenu plus répandu à mesure que les appareils devenaient plus petits, moins chers et plus faciles à dissimuler.

Fasnacht a déclaré que les étudiants de Sandwich utilisent principalement la cartouche ou les dispositifs de vapotage jetables, et 95% du temps, il s’agit d’un dispositif à saveur fruitée.

“Je ne peux pas vous dire la dernière fois que j’ai pris un paquet de cigarettes à quelqu’un”, a déclaré Fasnacht.

Fasnacht a déclaré qu’ils les voyaient principalement utilisés dans le bus et dans les salles de bain, mais récemment, Sandwich High School et Middle School ont tous deux installé des appareils dans les salles de bain qui détectent le vapotage.

Fasnacht a déclaré que même si la FDA resserre les restrictions, il n’a pas vu l’utilisation de la vape diminuer, et les dispositifs de vapotage de marijuana sont trouvés beaucoup plus souvent depuis sa légalisation dans l’Illinois.

Fasnacht a déclaré que pour lutter contre la vente de produits de vapotage par des mineurs, son département effectue en permanence des contrôles de conformité chez les détaillants, mais la plupart des enfants disent les avoir obtenus d’un frère ou d’une sœur aîné ou d’un ami.

Lorsque l’école informe le SRO qu’un élève est en possession d’un appareil de vapotage, l’appareil est confisqué, le SRO conseille et éduque l’élève sur les dangers et l’élève reçoit une citation.

Jay Leonardi est un SRO du département de police d’Aurora depuis 2021. Le PD d’Aurora fournit des agents SRO pour l’Oswego SD 308.

Leonardi a déclaré qu’il n’avait pas vu l’utilisation d’appareils de vapotage chez les étudiants diminuer. Il a attribué le passage des cigarettes au vapotage aux appareils de vapotage devenus plus faciles à acquérir et à utiliser à l’école sans détection.

L’officier Alejandro Lopez travaille pour le département de police de Plano en tant que SRO pour Plano SD 88.

Lopez a déclaré que chaque année, il voyait de plus en plus d’appareils de vapotage dans les écoles de Plano et avait rédigé environ 15 billets pour des appareils de vapotage depuis ses débuts en janvier.

Les étudiants qui reçoivent des contraventions pour des dispositifs de vapotage doivent se présenter au poste de police dans le mois pour plaider leur cause et payer leurs amendes si la citation est confirmée. Lopez a déclaré que l’amende était de 55 $ pour les vapos à la nicotine et de 250 $ pour les vapos contenant du THC.

Les écoles de Plano ont également installé des dispositifs de détection de vapeur dans les salles de bain, et Lopez a déclaré qu’ils sont déclenchés quatre à cinq fois par semaine.

“Je sais que c’est un gros problème”, a déclaré Lopez. “J’entends beaucoup d’enfants en parler.”

Lopez a déclaré qu’il n’avait pas vu un étudiant avec une cigarette depuis qu’il avait commencé, et les appareils de vapotage confisqués aux étudiants sont presque toujours d’une couleur et d’une saveur “mignonnes”.

Cathy Nevara est l’agente d’information publique du service de police d’Oswego.

Nevara a déclaré dans Oswego SD 308, de nombreux dispositifs de vapotage ont été localisés et confisqués par les SRO dans les lycées d’Oswego East et d’Oswego ces dernières années, mais l’utilisation régulière de cigarettes est rarement observée.

“C’est un problème que nous continuions à travailler avec les écoles pour éduquer les élèves sur les dangers du tabagisme et du vapotage ainsi que pour assurer l’application”, a déclaré Nevara.

Nevara a déclaré que les SRO ont entendu certains étudiants dire qu’ils sont plus faciles à utiliser et à dissimuler en raison de l’absence d’odeur.

Ces récits du comté de Kendall semblent refléter une tendance nationale.

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, en coordination avec les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), a publié les données fédérales de l’enquête nationale sur le tabagisme chez les jeunes (NYTS) de 2022 sur l’utilisation de la vape et de la cigarette électronique chez les jeunes américains.

Les conclusions, publiées dans Rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalitémontrent que plus de 2,5 millions (9,4 %) d’élèves des collèges et lycées du pays déclarent utiliser actuellement la cigarette électronique.

Le rapport indique que depuis 2014, les dispositifs de vapotage et les cigarettes électroniques sont les produits du tabac les plus couramment utilisés par les collégiens et lycéens américains. En 2022, 14,1 % des lycéens et 3,3 % des collégiens ont déclaré vapoter actuellement.

Le Dr Blair Wright, résident de Sandwich et pédiatre de Northwestern Medicine, a commencé à travailler à Sandwich au Northwestern Medicine Valley West Hospital cet automne et a travaillé dans un hôpital pour enfants à Iowa City au cours des trois dernières années.

Sa clinique dessert les comtés de Kendall, DeKalb et Will.

Wright a déclaré qu’elle demande à chaque patient s’il fume ou vape et que les réponses qu’elle entend reflètent les données nationales, en ce sens qu’environ 10 à 20% des adolescents qu’elle voit ont utilisé des appareils de vapotage ou des cigarettes électroniques, mais la fréquence d’utilisation varie.

Wright a déclaré que certains patients vaporisaient tous les jours et que d’autres n’utilisaient que les vaporisateurs de leurs amis à l’école ou dans le bus. Elle a dit que la plupart d’entre eux disent qu’ils obtiennent les appareils de vapotage d’un ami ou d’un frère plus âgé, bien que certains aient déclaré avoir acheté des appareils de vapotage en ligne.

Dans un cas, Wright a déclaré qu’une patiente de seulement 9 ans avait déclaré qu’elle utilisait des dispositifs de vapotage après avoir vu ses frères et sœurs plus âgés participer.

Wright a déclaré que lorsqu’elle demandait à ses patients quel était l’attrait du vapotage, elle entendait souvent qu’ils aimaient la nouveauté d’essayer de nouvelles saveurs.

En janvier 2020, le La FDA a renforcé les restrictions sur l’industrie de la vape, interdisant la vente et la production d’arômes de fruits et de menthe, invoquant leur commercialisation auprès des jeunes.

Wright a déclaré qu’elle n’avait pas vu beaucoup de changement depuis les restrictions.

“En ce qui concerne ma pratique et ce que j’ai vu, je n’ai pas remarqué une énorme différence dans le nombre d’enfants qui disent qu’ils le font”, a déclaré Wright. « J’ai remarqué qu’ils étaient plus à l’aise d’en parler. Maintenant, personne ne semble vraiment surpris que je demande.

Au cours de ses trois années en pédiatrie, Wright a déclaré qu’elle n’avait pas vu beaucoup de jeunes qui fumaient des cigarettes traditionnelles. Elle a dit que de tous les patients qui lui ont dit qu’ils vapotaient, aucun n’a déclaré avoir commencé à vapoter pour arrêter de fumer.

Selon le rapport du NYTS, l’utilisation du vapotage a légèrement diminué chez les jeunes américains de 2019 à 2020, puis de 2020 à 2021.

Wright a émis l’hypothèse que la baisse était due aux quarantaines et aux verrouillages réduisant l’exposition sociale, éloignant de nombreux enfants de leurs groupes de pairs et réduisant la disponibilité des vapes pour de nombreux enfants.

Wright a déclaré que de nombreux parents craignaient que leurs enfants ne vapotent, et l’ouverture d’une ligne de communication sur le vapotage a été un sujet majeur lors des deux dernières conventions pédiatriques nationales.

“Les pédiatres du monde entier travaillent dans ce sens”, a déclaré Wright. «Les groupes de médecine pour adolescents font du bon travail en fournissant des ressources et une formation aux pédiatres sur la façon d’aider les familles et les adolescents à obtenir les ressources dont ils ont besoin s’ils sont aux prises avec une dépendance et à avoir une bonne communication ouverte même lorsqu’ils ne le sont pas. ”

Wright a déclaré que la nicotine en elle-même ne semble pas avoir de risques cardio-pulmonaires ou de cancer à long terme.

“Le risque qui nous inquiète est la dépendance à la nicotine, qui entraîne un risque accru d’utilisation d’autres produits à base de nicotine comme le tabac”, a déclaré Wright.

Wright a déclaré que l’exposition à la vapeur n’est pas aussi bien étudiée et que les risques à long terme ne sont pas encore connus. Elle a déclaré que les premières données suggèrent qu’il pourrait y avoir une corrélation entre le vapotage et les changements de la fonction des voies respiratoires comme l’asthme, mais ils soupçonnent que les risques pour la santé du vapotage sont moindres que ceux du tabagisme.

Du côté de la santé mentale, Wright a déclaré que chez ses patients qui essayaient d’arrêter de vapoter, certains ont déclaré se sentir isolés de leurs amis, se sentir honteux de le dire à leurs parents et avoir une faible estime de soi.