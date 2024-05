Le vapotage et les cigarettes électroniques liés à un risque plus élevé d’insuffisance cardiaque

Une législation a été adoptée pour restreindre l’utilisation de produits électroniques à base de nicotine aux États-Unis. Les produits du tabac, y compris les cigarettes électroniques et autres produits de vapotage, ont été interdits de vente à toute personne de moins de 21 ans au niveau fédéral. Les dernières nouvelles en matière de santé : Santé Beat on Action 7 NewsLe Dr Barry Ramo, expert en santé chez KOAT, a analysé une étude publiée concernant le lien entre le vapotage de cigarettes électroniques et les risques d’insuffisance cardiaque. Il a également déclaré que ce n’était pas le seul organe vital à risque. « Je pense qu’ils sont vraiment toxiques », a déclaré Ramo. « Ils contiennent des produits chimiques organiques. Ils contiennent des microparticules, qui sont toutes potentiellement toxiques pour les poumons. » Une étude publiée en 2024 suggère que l’utilisation de produits électroniques à base de nicotine augmente le risque d’insuffisance cardiaque. L’étude a porté sur les données de 175 667 participants du programme de recherche All of Us des National Institutes of Health, selon Yakubu Bene-Alhassan, l’auteur principal de l’étude. Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook | Twitter | Instagram | YouTubeL’étude a révélé que les personnes qui utilisaient des cigarettes électroniques à un moment donné étaient 19 % plus susceptibles de développer une insuffisance cardiaque que celles qui ne l’avaient pas fait. Il indique également qu’environ 5 à 10 % des adolescents américains utilisent des cigarettes électroniques. Les chercheurs impliqués dans l’étude pourraient déduire, sans être concluants, une relation causale entre l’utilisation de cigarettes électroniques et l’insuffisance cardiaque. Les résultats de l’étude ont été présentés lors de la session scientifique annuelle organisée par l’American College of Cardiology. L’une des raisons pour lesquelles certains se sont tournés vers la cigarette électronique est due à la perception d’être une alternative plus sûre et meilleure que le tabagisme traditionnel. Bene-Alhassan a également écrit que la technologie a été présentée de cette façon depuis qu’elle est devenue une tendance populaire aux États-Unis à la fin des années 2000. Ramo a déclaré que l’idée d’un tabagisme plus sûr peut être mal interprétée. , ils ont juste arrêté de fumer des cigarettes », a déclaré Ramo. « Je pense que cela pourrait être une alternative pour certaines personnes souffrant d’une maladie pulmonaire. C’est peut-être un peu plus sûr. Mais dans l’ensemble, je pense que les cigarettes électroniques sont terribles. » La plupart des vapes contiennent de la nicotine et d’autres substances nocives, selon les Centers for Disease Control. et Prévention. Cela inclut des produits chimiques connus pour causer des cancers et de minuscules particules qui peuvent être inhalées profondément dans les poumons. Action 7 News On The Go : Téléchargez notre application gratuitement

Une loi a été adoptée pour restreindre l’utilisation de produits électroniques à base de nicotine aux États-Unis. Les produits du tabac, y compris les cigarettes électroniques et autres produits de vapotage, ont été interdits de vente à toute personne de moins de 21 ans au niveau fédéral. Les dernières actualités santé : Santé bat sur Action 7 Nouvelles L’expert en santé KOAT, le Dr Barry Ramo, a analysé une étude publiée concernant le lien entre le vapotage de cigarettes électroniques et les risques d’insuffisance cardiaque. Il a également déclaré que ce n’était pas le seul organe vital à risque. « Je pense qu’ils sont vraiment toxiques », a déclaré Ramo. « Ils contiennent des produits chimiques organiques. Ils contiennent des microparticules, qui sont toutes potentiellement toxiques pour les poumons. » Une étude publiée en 2024 suggère que l’utilisation de produits électroniques à base de nicotine augmente le risque d’insuffisance cardiaque. L’étude a examiné les données de 175 667 participants du programme de recherche All of Us des National Institutes of Health, selon Yakubu Bene-Alhassan, l’auteur principal de l’étude. Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook | Twitter | Instagram | Youtube L’étude a révélé que les personnes qui utilisaient des cigarettes électroniques à un moment donné étaient 19 % plus susceptibles de développer une insuffisance cardiaque que celles qui ne l’avaient pas fait. Il indique également qu’environ 5 à 10 % des adolescents américains utilisent des cigarettes électroniques. Les chercheurs impliqués dans l’étude pourraient déduire, sans être concluants, une relation causale entre l’utilisation de la cigarette électronique et l’insuffisance cardiaque. Les résultats de l’étude ont été présentés lors de la session scientifique annuelle organisée par l’American College of Cardiology. L’une des raisons pour lesquelles certains se sont tournés vers la cigarette électronique est la perception qu’elle constitue une alternative plus sûre et meilleure que le tabagisme traditionnel. Bene-Alhassan a également écrit que la technologie a été présentée de cette façon depuis qu’elle est devenue une tendance populaire aux États-Unis à la fin des années 2000. Ramo a déclaré que l’idée d’un tabagisme plus sûr peut être mal interprétée. « Même si cela aide les gens à arrêter de fumer, ils n’arrêtent pas de fumer de la nicotine, ils arrêtent simplement de fumer », a déclaré Ramo. « Je pense que cela pourrait être une alternative pour certaines personnes souffrant d’une maladie pulmonaire. C’est peut-être un peu plus sûr. Mais dans l’ensemble, je pense que les cigarettes électroniques sont terribles. » La plupart des vapes contiennent de la nicotine et d’autres substances nocives, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Cela inclut des produits chimiques connus pour causer des cancers et de minuscules particules qui peuvent être inhalées profondément dans les poumons. Action 7 Actualités en déplacement : Téléchargez notre application gratuitement







Source link