Le vapotage est mauvais pour la santé du cerveau, une première en son genre

Principaux points à retenir :

Les étudiants qui vapotent ont des résultats cognitifs inférieurs, selon une étude

Plus les étudiants vapotent, plus leurs fonctions cognitives diminuent, notamment l’apprentissage, la mémoire, la résolution de problèmes et la pensée critique.

Les étudiants qui vapotent et fument ont les scores les plus bas, certains se situant dans la fourchette d’une déficience cognitive modérée

ORLANDO, Floride, 15 septembre 2024 – Les étudiants qui vapotaient avaient des scores de fonction cognitive inférieurs à ceux qui ne le faisaient pas, et plus ils vapotaient, plus la disparité était grande, selon une recherche inédite en son genre présentée au 149ème Réunion annuelle de la Association américaine de neurologie (ANA).

L’étude a également révélé que les étudiants qui vapotaient et fumaient avaient les scores les plus bas. Bien qu’il ait été démontré que l’utilisation de cigarettes électroniques (vapotage) causait des lésions pulmonaires, la recherche présentée à l’ANA est révolutionnaire car il existe peu ou pas d’informations sur la relation du vapotage avec les fonctions cognitives, telles que l’apprentissage, la mémoire, la résolution de problèmes, la pensée critique et la prise de décision. Les tests cognitifs sont rarement effectués chez les jeunes.

« Les personnes qui avaient déjà fumé des cigarettes fumaient en moyenne trois ou quatre cigarettes par semaine, mais avec le vapotage, elles fument désormais le double, le triple, voire plus, surtout si elles fument et vapotent », explique Linker Viñan Paucar, auteur principal de l’étude et étudiant en dernière année de médecine à l’Université catholique de Santiago de Guayaquil, en Équateur. « Les cigarettes électroniques qui produisent jusqu’à 20 000 bouffées sont censées durer trois mois, mais nous avons constaté que de nombreux étudiants les arrêtent avant le premier mois et commencent à en utiliser d’autres. »

L’étude a porté sur 405 étudiants hispaniques âgés de 18 à 30 ans qui fréquentaient l’une des deux universités de Guayaquil, en Équateur : 64 ne vapotaient que ; 31 ne fumaient que des cigarettes ; 111 fumaient et vapotaient ; et 199 n’avaient jamais fumé ni vapoté. Tous ont subi des tests d’évaluation cognitive de Montréal (MoCA), pour lesquels des scores de 26 et plus sont considérés comme normaux et ceux inférieurs à 25 peuvent indiquer une déficience cognitive. Les scores MoCA étaient les suivants. Les étudiants qui :

N’ayant pas fumé ni vapoté, le score moyen est de 26 (minimum de 18)

Seuls les produits vapotés ont obtenu une note médiane de 24 (minimum de 16)

Seules les cigarettes fumées ont obtenu une note médiane de 25 (minimum de 22)

Le vapotage et le tabagisme combinés ont obtenu un score médian de 24 (minimum de 8)

Les chercheurs ont également déterminé que les étudiants qui vapotaient 10 à 20 bouffées par jour avaient des scores 9,2 % inférieurs à ceux qui ne vapotaient pas ou ne fumaient pas, et ceux qui vapotaient plus de 20 bouffées par jour avaient des scores 13,7 % inférieurs à ceux qui ne vapotaient pas ou ne fumaient pas.

Initialement présentées comme une alternative sûre aux cigarettes, les cigarettes électroniques contiennent en réalité des niveaux importants de nicotine, a noté Viñan Paucar. « Nous pensons que nos recherches marquent un avant et un après dans le domaine de l’étude des fonctions cognitives liées au vapotage », a-t-il déclaré. « Il sera important d’étudier le vapotage chez d’autres étudiants, notamment ceux qui sont noirs, blancs ou asiatiques et insulaires du Pacifique. »

Des recherches ont montré que le tabagisme peut affecter la cognition en réduisant le volume du cerveau et en rétrécissant les vaisseaux sanguins, ce qui diminue le flux sanguin et l’oxygène vers le cerveau. De plus, la nicotine peut provoquer une neurotoxicité qui endommage les cellules cérébrales.

En 2021, 4,5 % des adultes américains de 18 ans et plus – et 11 % des 18-24 ans – ont vapoté, et les adultes blancs (5,2 %) étaient plus susceptibles de vapoter que les adultes hispaniques (3,3 %), noirs (2,4 %) ou asiatiques (2,9 %), selon le Centre national des statistiques de santé.

