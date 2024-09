Le vapotage endommage les poumons des jeunes autant que le tabagisme, selon une étude | Vaping

Le vapotage endommage les poumons des jeunes autant que le tabagisme, selon une étude qui a suscité un nouveau débat sur les risques pour la santé des cigarettes électroniques.

L’étude a comparé des vapoteurs et des fumeurs lors d’un test d’exercice intense et a révélé que les deux groupes étaient moins en forme et beaucoup plus essoufflés que les personnes qui n’ont aucune de ces habitudes.

Le Dr Azmy Faisal et ses collègues de l’Université métropolitaine de Manchester ont demandé à 60 personnes d’une vingtaine d’années de faire mesurer leur capacité pulmonaire en passant du temps sur un vélo d’exercice statique. Vingt d’entre eux étaient non-fumeurs, 20 autres avaient vapoté pendant au moins deux ans et les 20 autres avaient fumé pendant au moins deux ans.

Les vapoteurs avaient une « capacité d’exercice maximale » moyenne, qui, à 186 watts, était similaire à celle des fumeurs (182 watts) mais bien inférieure à celle des non-fumeurs ou des vapoteurs (226 watts). Le test mesure la quantité maximale d’exercice physique qu’une personne peut réaliser.

De plus, les vapoteurs et les fumeurs étaient moins capables d’absorber de l’oxygène – respectivement 2,7 litres et 2,6 litres par minute – que ceux qui ne fumaient ni ne vapotaient (3 litres).

« L’étude s’ajoute aux preuves croissantes selon lesquelles l’utilisation à long terme du vapotage est nocive et remet en question l’idée selon laquelle le vapotage pourrait être une alternative plus saine au tabagisme », ont déclaré Faisal et ses co-auteurs de l’étude, qu’ils ont présentée dimanche lors de la conférence de la Société européenne de pneumologie (ESC) à Vienne.

« Les vapoteurs et les fumeurs ont montré des signes indiquant que leurs vaisseaux sanguins ne fonctionnaient pas aussi bien que le groupe des non-fumeurs et des non-vapoteurs, selon les analyses sanguines et les échographies.

« Les fumeurs et les vapoteurs étaient plus essoufflés, ressentaient une fatigue intense des jambes et avaient des niveaux plus élevés de lactate dans le sang, signe de fatigue musculaire, avant même d’avoir atteint leur niveau maximal d’exercice. »

La proportion d’adultes utilisant des cigarettes électroniques en Grande-Bretagne a augmenté régulièrement au cours des dernières années, passant de 4,2 % en 2014 à 11 %, de nombreux fumeurs les utilisant pour arrêter de fumer. Mais la proportion de vapoteurs âgés de 11 à 17 ans a augmenté beaucoup plus fortement au cours de la même période, passant de 1,3 % à 7,6 %.

Des chercheurs médicaux ont découvert des preuves montrant que le vapotage augmente le risque de cancer, car il modifie l’ADN, et qu’il peut également endommager le cerveau et les organes vitaux, car les aérosols et liquides des cigarettes électroniques peuvent contenir des traces de métaux toxiques tels que le plomb et l’uranium.

Le Dr Filippos Filippidis, président du comité de lutte contre le tabac de l’ESC et maître de conférences en santé publique à l’Imperial College de Londres, a déclaré : « Les cigarettes électroniques sont vendues à bas prix et dans une variété de saveurs pour attirer les jeunes.

ignorer la promotion de la newsletter Notre e-mail du matin décompose les principales histoires de la journée, vous expliquant ce qui se passe et pourquoi c’est important Avis de confidentialité : Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et les données de Google. politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

« En conséquence, nous voyons de plus en plus de jeunes prendre cette habitude sans savoir quelles pourraient être les conséquences à long terme sur leur santé.

« Les médecins et les décideurs politiques doivent être informés des risques liés au vapotage et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour aider les enfants et les jeunes à éviter ou à arrêter de vapoter. »

Le gouvernement s’est engagé à utiliser son projet de loi sur le tabac et les cigarettes électroniques pour lutter contre le marketing « irresponsable » des cigarettes électroniques auprès des enfants et pour interdire progressivement le tabagisme.