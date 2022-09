Le vapotage chez les adolescents est devenu une «voie vers la dépendance à la nicotine, plutôt que d’en sortir», avertit un expert | Nouvelles du Royaume-Uni

Le vapotage, pour les adolescents, est devenu “une voie vers la dépendance à la nicotine, plutôt que d’en sortir”, a averti un expert.

La prudence vient après qu’une nouvelle étude a suggéré qu’un nombre important d’adolescents essaient vapotage n’ont jamais fumé.

Des chercheurs du Tobacco Free Research Institute Ireland ont déclaré que la proportion de jeunes de 16 et 17 ans qui avaient essayé les cigarettes électroniques était passée de 23 % en 2014 à 39 % en 2019.

Les 39 % d’adolescents qui ont déclaré avoir essayé la cigarette électronique se comparent aux 32 % qui ont essayé de fumer.

Et 68% de ceux qui avaient essayé les e-cigarettes ont déclaré n’avoir jamais essayé de fumer.

Les principales raisons invoquées par les adolescents pour essayer les e-cigarettes étaient la curiosité (66%) et parce que leurs amis vapotaient (29%), selon les chiffres de milliers d’adolescents.

Seulement 3 % ont dit que c’était pour arrêter de fumer.

Pendant ce temps, les chercheurs ont déclaré que les jeunes dont les parents sont fumeurs sont 55% plus susceptibles d’essayer les cigarettes électroniques.

4,3 millions de Britanniques utilisent désormais des cigarettes électroniques – mais 350 000 d’entre eux n’ont jamais fumé

La nouvelle recherche, présentée au Congrès international de l’European Respiratory Society à Barcelone, en Espagne, a également révélé que ces jeunes étaient 51% plus susceptibles d’avoir essayé de fumer.

Le professeur Luke Clancy, directeur général de l’Institut, a déclaré: “Nous avons constaté une utilisation croissante des cigarettes électroniques chez les adolescents irlandais et c’est une tendance qui émerge ailleurs dans le monde.

“Il y a une perception que le vapotage est une meilleure alternative au tabagisme, mais nos recherches montrent que cela ne s’applique pas aux adolescents qui n’ont généralement pas essayé les cigarettes avant les e-cigarettes.

“Cela indique que, pour les adolescents, le vapotage est une voie vers la dépendance à la nicotine, plutôt que d’en sortir.”

‘Inquiétant’

Le chercheur principal, le Dr Joan Hanafin, a ajouté : « Nous pouvons voir que le nombre d’adolescents utilisant des cigarettes électroniques évolue rapidement, nous devons donc continuer à surveiller la situation en Irlande et dans le monde.

“Nous prévoyons également d’étudier les médias sociaux pour comprendre comment cela influence le comportement de vapotage des filles et des garçons.”

Image:

Appareils de vapotage. Photo : AP



Commentant l’étude, le professeur Jonathan Grigg, président du comité de lutte contre le tabagisme de l’European Respiratory Society, a déclaré: “Ces résultats sont inquiétants, non seulement pour les adolescents en Irlande, mais pour les familles du monde entier.”

Plus tôt cette année, un rapport distinct d’Action on Smoking and Health (ASH) a conclu que la proportion d’enfants vapotant est en augmentation, beaucoup étant influencés par des sites de médias sociaux tels que TikTok.

Alors qu’il est illégal de vendre des vapes aux moins de 18 ans, la proportion d’enfants âgés de 11 à 17 ans qui vapotent actuellement est passée de 4 % en 2020 à 7 % en 2022.