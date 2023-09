Le vandalisme endommage le monument dédié au pionnier « Kit » Carson, qui a mené des campagnes contre les Amérindiens

SANTA FE, NM (AP) — La police de la capitale du Nouveau-Mexique enquêtait vendredi sur la destruction partielle d’un monument public dédié à un pionnier du XIXe siècle et soldat américain qui a joué un rôle de premier plan dans la mort de centaines d’Amérindiens lors de la guerre anglo-américaine. colonisation de l’Ouest américain.

Le monument à Christopher « Kit » Carson est entouré d’une barrière en contreplaqué pour sa propre protection depuis 2020, lorsque Santa Fe a été balayée par le mouvement visant à supprimer les représentations de personnages historiques qui ont maltraité les Amérindiens dans un contexte national de prise de conscience de l’injustice raciale.

La flèche supérieure du monument a été renversée jeudi soir. Les photos montraient une camionnette abandonnée et un câble qui aurait pu être utilisé pour infliger les dégâts. L’année dernière, le monument a été éclaboussé de peinture rouge par des militants à l’occasion de la Journée des peuples autochtones.

Carson a exécuté les ordres militaires pour forcer la reddition du peuple Navajo en détruisant les récoltes, le bétail et les maisons. De nombreux Navajos sont morts lors d’une réinstallation forcée connue sous le nom de Longue Marche, à partir de 1863, et au cours d’une détention d’un an dans l’est du Nouveau-Mexique.

La signature du Traité Navajo de 1868 a marqué la fin du chapitre, permettant aux Navajos de rentrer chez eux dans une région qui est depuis devenue la plus grande réserve amérindienne des États-Unis en termes de territoire et de population.

Le maire de Santa Fe, Alan Webber, a publié une déclaration qualifiant les derniers dommages causés au monument d’« acte lâche ».

« Je veux que ceux qui ont fait cela soient arrêtés et tenus pour responsables », a déclaré le maire démocrate. « Il n’y a pas de place pour ce genre de comportement criminel dans notre communauté. Nous devrions tous le condamner.

Le bureau du procureur américain a confirmé la compétence fédérale sur le monument, situé à l’extérieur d’un palais de justice américain au centre-ville de Santa Fe. Le US Marshals Service, qui protège les tribunaux fédéraux, n’a pas pu être contacté dans l’immédiat vendredi.

Webber a tenté de désamorcer les conflits autour de plusieurs marqueurs historiques liés au colonialisme espagnol et aux colons anglo-américains, avec des résultats mitigés.

En 2020, des militants ont renversé un monument sur la place centrale de Santa Fe dédié aux soldats américains qui se sont battus non seulement pour l’Union pendant la guerre civile, mais aussi dans des campagnes armées contre les Amérindiens décrits comme « sauvages » dans des lettres gravées ciselée à partir de décennies marquantes. il y a.

Le conseil municipal a abandonné en mars une proposition visant à reconstruire le monument de la place avec de nouvelles plaques, au milieu d’un tourbillon d’inquiétudes.

L’année dernière, le gouverneur du Nouveau-Mexique a annulé les ordonnances antérieures à la création d’un État qui visaient les Amérindiens, affirmant que l’annulation des proclamations de l’ère territoriale aiderait à panser de vieilles blessures.

La vie de Carson en tant que trappeur de fourrures, éclaireur et messager a été relatée dans des romans et des articles de journaux qui ont fait de lui une légende à son époque. Il fut enterré à Taos après sa mort en 1868.

Morgan Lee, Associated Press